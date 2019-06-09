Демпартия Молдовы инициирует переговоры по преодолению политического кризиса в стране

Источник материала: Интерфакс

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) пригласила политических оппонентов к диалогу с целью преодоления политического кризиса, заявил на пресс-конференции в понедельник бывший председатель парламента, зампредседателя ДПМ Андриан Канду.

По его словам, ДПМ и правительство приняли к сведению заявления внешних партнеров, которые "призвали к диалогу все политические силы страны".

"Как советуют нам партнеры, мы приглашаем к политическому диалогу сегодня парламентские партии, в частности, представителей Партии социалистов (ПСРМ) и блока ACUM. Демпартия создала команду для переговоров, в которую не входят руководители ДПМ", - сказал Канду.

По его словам, на сегодняшний день в Молдове сложилась двойственная ситуация: с одной стороны, есть решение о роспуске парламента, назначена дата досрочных выборов, с другой стороны, есть депутаты, которые "настаивают на том, что парламент продолжает работать".

"Мы думаем, что юридических решений в подобной ситуации практически нет. Нравятся нам или нет решения Конституционного суда, но это единственный орган в стране, который интерпретирует Конституцию, и все обязаны соблюдать закон. Мы считаем, что политическое решение можно найти только путем диалога, спокойного, без эмоций и провокаций", - сказал Канду.

Он отметил, что "Демпартия осознает ответственность перед гражданами и опасается, что политический кризис может затронуть, в первую очередь, государственных служащих и бюджетных работников".

"Мы не видим выхода из данной ситуации, кроме проведения досрочных выборов. На наш взгляд, это является лучшим вариантом преодоления политического кризиса. Пусть нас народ рассудит. В тоже время мы готовы обсудить любые варианты, предложенные другими политическими силами", - заявил Канду.

После парламентских выборов 24 февраля в Молдове разразился политический кризис, связанный с тем, что три политические партии не могли сформировать парламентское большинство и правительству, в силу принципиальных разногласий.

В минувшую субботу ПСРМ и правый блок ACUM договорились о сотрудничестве, подписав Соглашение о "деолигархизации" страны. В этот же день председатель партии социалистов Зинаида Гречанная была избрана председателем парламента Молдовы, а лидер правой партии Действия и солидарности Майя Санду была назначена премьер-министром Молдовы. Парламент утвердил правительство и сформировал новые структуры власти.

Однако Конституционный суд, который выполняет указания Демпартии, признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на начало сентября.

Демпартия объявила также, что начинает сбор подписей за отставку президента Додона, чтобы добиться проведения президентских выборов одновременно с парламентскими.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Павла Филипа и Демпартию.

Додон назвал действия Демпартии "попыткой узурпации власти".

НОВЫЕ ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ПОЛИЦИЮ, НО БЕЗУСПЕШНО

Начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Молдовы Александр Пынзарь отправлен в отставку. Решение об этом приняло в понедельник новое правительство Молдовы во главе с Санду.

Новый министр внутренних дел, один из лидеров правого блока "Платформа DA" Андрей Нэстасе сказал на заседании, что Пынзарь "непосредственно участвовал в подавлении акций протеста 7 апреля 2009 г. и за прошедшие годы доказал свою преданность криминальному и олигархическому режиму, а не законам и Конституции Молдовы".

По предложению министра, на освобожденную должность единогласно был назначен бывший судья Георгий Балан.

Правительство также отправило в отставку директора Национальной компании медицинского страхования (CNAM) Тамару Андрушко.

После заседания Нэстасе обратился к действующему министру Александру Жиздану с целью "обсудить цивилизованный, мирный и законный процесс передачи полномочий".

Нэстасе рассказал журналистам, что "пока не получил никакого ответа", но будет продолжать добиваться диалога с Жизданом, чтобы "обсудить процесс передачи полномочий в МВД Молдовы согласно закону". По его словам, "ситуация в МВД крайне тяжелая. Нам известно, что происходит ликвидация баз данных. Этот факт заслуживает особого внимания, в том числе прокуратуры".

Он назвал назначение Георгия Балана на должность главы Генинспектората полиции "сигналом всем сотрудникам правоохранительных органов, народу Молдовы, что теперь эту структуру возглавит неподкупный профессионал, который будет работать как в интересах полиции, так и граждан".

В Молдове действует европейская система управления МВД. Министр осуществляет только политическое руководство МВД, в то время как оперативной деятельностью и охраной общественного порядка занимается начальник Генерального инспектората полиции. Накануне действующий глава инспектората Александр Пынзарь заявил, что подчиняется только действующему министру Александру Жиздану. На вопрос журналистов о том, сможет ли назначенный накануне министром внутренних дел Андрей Нэстасе войти в здание министерства, начальник комиссариата полиции сказал: "Моим министром является действующий министр Александру Жиздан".

До сих пор все попытки нового правительства взять под контроль органы государственного управления проваливались. Назначенный министром внутренних дел Андрей Нэстасе не смог войти в здание министерства. Другие министры и не пытались этого сделать, так как все здания министерств и учреждений охраняются сотрудниками МВД. Новый парламент и правительство, которые признаны международным сообществом, пока работают в здании парламента.

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОЛИГАРХ ПЛАХОТНЮК ГОТОВ ПОЙТИ НА ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ УСТРАНЕНИЕ

Додон заявил, что председатель Демократической партии Влад Плахотнюк рассматривает все сценарии отстранения от должности действующего главы государства, вплоть до его физического устранения.

"Я знаю, что они (Демократическая партия - ИФ) хотят отстранить меня от должности. Их не устраивает то, что парламент работает, а президент промульгирует решения парламента. Они хотят делегировать полномочия президента своему премьер-министру Павлу Филипу, чтобы заблокировать все в этой стране. Не выйдет!", - сказал Додон.

По его мнению, Демпартия рассматривает несколько вариантов: отставка президента, шантаж, арест членов его семьи. "Не будет никакой уступки, не будет заявления об отставке с должности! Не трогайте семью, господин Плахотнюк! Не трогайте семью! Я вам никогда не прощу вчерашних слез жены, знайте это. Мне известно, что вы готовы на все, что вы готовы пойти на физическое устранение президента. Но я не отступлю, не надейтесь!" - добавил Додон, обращаясь к лидеру Демпартии.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что семья находится в Молдове и не собирается никуда выезжать.

Кроме того, Додон заявил, что лидеры Демпартии хотели бы спровоцировать столкновения. "Они вчера вывели несколько тысяч человек. И очень надеялись, что мы тоже выведем людей, чтобы спровоцировать беспорядки. Но я призываю людей сохранить стабильность и не выходить на улицы. Если надо будет, мы скажем. Я имею сигналы, я уверен, что по первому призыву 100 тыс. человек выйдет. Но пока не нужно этого", - сказал Додон.