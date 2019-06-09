ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рахманов: «Авторитетно мнение у тех, кто силен. Значит, нам надо усиливаться. В первую очередь, экономически»

10.06.2019 19:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Роль интернет-сообщества, роль, вообще, того образа мирового порядка и угроз, которые формируются, в том числе несистемными игроками, блогерами, хакерами… Насколько эта вещь является угрозой и национальной безопасности, и международной безопасности? Потому что когда мы говорим об общественном мнении, оно сегодня в абсолютном большинстве случаев формируется именно в блогосфере. Вот этот фактор – мы можем на нем играть, как-то учитывать, обыгрывать для продвижения интересов, с одной стороны, либо для блокировки этих же вещей на уровне информационных технологий?

Рахманов: «Авторитетно мнение у тех, кто силен. Значит, нам надо усиливаться. В первую очередь, экономически»

Сергей Малиновский, начальник главного информационно-аналитического управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
На сегодняшний день нет какого-либо международного регулирования в сфере кибербезопасности. Мы видим, что информационное воздействие тоже, в общем-то, уже приравнивается к методам ведения войны. И это мы видим на примере решения на национальном уровне. Вот, в том числе, наша страна недавно приняла концепцию информационной безопасности. В общем-то, все крупные страны мира – они занимаются этими вопросами. Но вот именно эти все аспекты – они тоже, в том числе, являются составной частью наполнения инициативы «Хельсинки-2».

Эксперты об инициативе «Хельсинки»-2: «А что, молчать? Чтобы опять всё двигалось к какому-то большему конфликту?»

«Самое уязвимое место ОБСЕ в том, что решения принимаются консенсусом»

Это такой процесс нащупывания тех вопросов, наиболее злободневных сегодня, которые требуют консенсусного решения. И вот ещё раз возвращаясь к тому, что может именно стимулировать страны сесть за один стол – это вот, всё-таки, поиск консенсусных тем. Сегодня это борьба с терроризмом, с новыми вызовами и так далее. Но и всё равно таким основным, основополагающим вопросом остаётся эта угроза большого военного конфликта.

Рахманов: «Авторитетно мнение у тех, кто силен. Значит, нам надо усиливаться. В первую очередь, экономически»

Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:
Я думаю, что конечно, как будет развиваться мир, и что может сделать Беларусь – мы постоянно должны думать. Понятно, что есть там и интеллектуалы, и крупные, но давайте тоже будем объективны, не будем развивать свои иллюзии о том, что Интэко нуждается в деньгах. И всё это и покупается, и продаётся. Иногда получить чистые такие идеи – благородные, не завуалированные – очень сложно.

Но идея понятна о том, что Беларусь, как средняя, небольшая страна, заинтересована в стабилизации ситуации. И, возможно, нужны инициативы нового объединения небольших стран вот таких. В глобальном, в региональном масштабе. Которые должны диктовать свою повестку, неконфронтационную повестку дня.

Понятно, что в этих условиях, когда блоки, вернее, крупнейшие игроки, пытаются наращивать свой потенциал: вот вы будете нашей зоной влияния, вот вы будете нашей зоной влияния! А мы не хотим быть зоной влияния! Мы хотим повышать уровень благосостояния, хотим, чтобы к нам ехали туристы. И понятно, что уговаривать великие страны достаточно сложно. А вот работать с малыми странами – разные формы и так далее. Второе – это, конечно, узнаваемость нашей страны. Здесь это тоже – постепенная работа. И вряд ли мы сможем совершить большие прорывы быстро. Но прорывы – вот ІІ Европейские игры. Приедут люди из соседних государств на хороших условиях. Следующее мероприятие – планируется крупное международное мероприятие в нашей стране уже в этом году. И вот, наверное, это правильные шаги. Конечно, хотелось, как быстрее. Но часто не получается. «Степ бай степ» – шаг за шагом. И главное – двигаться в правильном направлении.

Рахманов: «Авторитетно мнение у тех, кто силен. Значит, нам надо усиливаться. В первую очередь, экономически»

Сергей Рахманов, член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Для того, чтобы добиваться успеха, нужно все составляющие включать в игру. Здесь важно и экспертное сообщество, здесь важно и общественное мнение, несмотря на то, что им можно манипулировать. Тем не менее, люди по большому счёту – они, в общем-то, видят, понимают ситуацию. Угрозы они чувствуют, где бы они не жили. Есть ещё один момент. Мы с самого начала говорили, что авторитетно мнение у тех, кто силен. Значит, поэтому, в принципе, нам надо усиливаться. Нам надо усиливаться, в первую очередь, экономически. Нам нужно обеспечивать ускоренное развитие. Это касается и тех стран, которые занимают серьёзные позиции в мире, это касается и Российской Федерации, это касается и Беларуси. Поэтому и поставлена задача соответствующая по определённому ускоренному экономическому и технологическому развитию.

Когда мы будем выглядеть сильнее в глазах мирового сообщества в экономическом плане, тогда и ещё более авторитетными будут наши позиции в плане политики и соответствующих глобальных интересов. Поэтому главное – комплексность подхода.

Заключается вопрос в том, что всё, что возможно, надо в эту корзину положить – постараться скоординировать, объединить. Но вот это всё надо видеть, понимать, использовать для развития вот этой глобальной идеи, которая высказана, в том числе, в идее «Хельсинки-2».

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Сергей Малиновский, Виктор Шадурский, Сергей Рахманов
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин выдал грант для российской экспансии на Могилёвскую и Витебскую области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика