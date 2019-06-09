«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конец учебного года – время подведения итогов и определения лучших. 10 июня на торжественной линейке отметили успехи учащихся механико-технологического колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Более 20 дипломов за достижения в науке, творчестве и что интересно – больше всего побед в спорте.









На этом сюрпризы не закончились. Вдвойне приятно получить грамоты из рук олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.





Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Я считаю, что нужно ставить перед собой максимальные цели. Они стараются быть лучшими в своей группе, в совем учебном заведении. Мне хочется верить, что скоро мы услышим имя кого-нибудь из этих выпускников и имя этого профессионально-технического заведения. Я уже буду вспоминать, что когда-то, возможно, стала мотивацией для таких успехов.





Дмитрий Ругаль, учащийся Минского государственного механико-технологического профессионально-технического колледжа:

Мы, пользуясь своими знаниями, сделали что-то из подручных средств и получилось что-то такое, что заняло место на городском конкурсе. Очень неожиданно, что здесь была Дарья Домрачева. Очень рад ее видеть.





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