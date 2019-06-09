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«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Конец учебного года – время подведения итогов и определения лучших. 10 июня на торжественной линейке отметили успехи учащихся механико-технологического колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 20 дипломов за достижения в науке, творчестве и что интересно – больше всего побед в спорте.
На этом сюрпризы не закончились. Вдвойне приятно получить грамоты из рук олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Дмитрий Ругаль, учащийся Минского государственного механико-технологического профессионально-технического колледжа:
Дарья Домрачева в один из лучших колледжей столицы приехала не с пустыми руками. Она вручила сертификат на 2 тысячи рублей.
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«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа
Новости Беларуси. Конец учебного года – время подведения итогов и определения лучших. 10 июня на торжественной линейке отметили успехи учащихся...
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