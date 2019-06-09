ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

10.06.2019 19:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конец учебного года – время подведения итогов и определения лучших. 10 июня на торжественной линейке отметили успехи учащихся механико-технологического колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

Более 20 дипломов за достижения в науке, творчестве и что интересно – больше всего побед в спорте.

«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

На этом сюрпризы не закончились. Вдвойне приятно получить грамоты из рук олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Я считаю, что нужно ставить перед собой максимальные цели. Они стараются быть лучшими в своей группе, в совем учебном заведении. Мне хочется верить, что скоро мы услышим имя кого-нибудь из этих выпускников и имя этого профессионально-технического заведения. Я уже буду вспоминать, что когда-то, возможно, стала мотивацией для таких успехов.

«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

Дмитрий Ругаль, учащийся Минского государственного механико-технологического профессионально-технического колледжа:
Мы, пользуясь своими знаниями, сделали что-то из подручных средств и получилось что-то такое, что заняло место на городском конкурсе. Очень неожиданно, что здесь была Дарья Домрачева. Очень рад ее видеть.

«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

Дарья Домрачева в один из лучших колледжей столицы приехала не с пустыми руками. Она вручила сертификат на 2 тысячи рублей.

Дарья Домрачева показала самую красивую улицу в Минске

Коляска, мишка и сирень. Дарья Домрачева поделилась по-настоящему летним снимком

«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа

Люди в материале: Дарья Домрачева, Дмитрий Ругаль
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Конец учебного года – время подведения итогов и определения лучших. 10 июня на торжественной линейке отметили успехи учащихся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Велокросс от Skoda: «паркетник» Karoq приспособили под велосипедистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • известные бренды рюкзаков в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика