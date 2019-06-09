В субботу, 8 июня, в Ганцевичах на городской площади прошел традиционный районный бал выпускников. Предлагаем вашему вниманию большой фоторепортаж с данного мероприятия.
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В Ганцевичах прошел районный бал выпускников (фоторепортаж)
10.06.2019 19:46 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В субботу, 8 июня, в Ганцевичах на городской площади прошел традиционный районный бал выпускников. Предлагаем вашему вниманию большой фоторепортаж с данного мероприятия.
(Visited 11 times, 11 visits today)
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В субботу, 8 июня, в Ганцевичах на городской площади прошел традиционный районный бал выпускников. Предлагаем вашему вниманию большой фоторепортаж с
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