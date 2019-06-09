Уже по четырем полосам. На М6 открыли движение на обновленном участке

Источник материала: Вороновская газета

Теперь проехать по трассе М6 можно на всем ее протяжении по четырем полосам.

10 июня техническую процедуру пуска официально провели на 37-километровом участке трассы от Лиды до перекрестка в районе деревни Смолярня в Щучинском районе.









К слову, обновленный участок на М6 сдавался в полной инфраструктурной комплектации: почти на всем отрезке в отдалении от дороги установлены сетки безопасности, чтобы дикие животные не выходили на проезжую часть, также смонтированы разделительные барьеры на трассе, готовы места отдыха для водителей, расширена инфраструктура с точки зрения дорожных развязок — открыты двухуровневые развязки. В местах, где зимой наблюдаются снежные переметы с полей теперь прозрачная разделительная полоса из металлических конструкций, чтобы снег не оставался на дороге.





Теперь после открытия движения по этому участку остались работы, не требующие ограничений для проходящего транспорта, но с обеспечением их полной безопасности.





После окончания реконструкции трасса М6 уже по всем параметрам и всем километрам станет дорогой первой категории. К слову, за время реконструкции обновили участок длиной около 120 км.





Служба информации «ГП»

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/