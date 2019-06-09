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Уже по четырем полосам. На М6 открыли движение на обновленном участке

10.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Теперь проехать по трассе М6 можно на всем ее протяжении по четырем полосам. 

10 июня техническую процедуру пуска официально провели на 37-километровом участке трассы от Лиды до перекрестка в районе деревни Смолярня в Щучинском районе.

Уже по четырем полосам. На М6 открыли движение на обновленном участке

Уже по четырем полосам. На М6 открыли движение на обновленном участке

К слову, обновленный участок на М6 сдавался в полной инфраструктурной комплектации: почти на всем отрезке в отдалении от дороги установлены сетки безопасности, чтобы дикие животные не выходили на проезжую часть, также смонтированы разделительные барьеры на трассе,  готовы места отдыха для водителей, расширена инфраструктура с точки зрения дорожных развязок — открыты двухуровневые развязки. В местах, где зимой наблюдаются снежные переметы с полей теперь прозрачная разделительная полоса из металлических конструкций, чтобы снег не  оставался на дороге.

Уже по четырем полосам. На М6 открыли движение на обновленном участке

Теперь после открытия движения по этому участку остались работы, не требующие ограничений для проходящего транспорта, но с обеспечением их полной безопасности.
Уже по четырем полосам. На М6 открыли движение на обновленном участке

После окончания реконструкции трасса М6 уже по всем параметрам и всем километрам станет дорогой первой категории. К слову, за время реконструкции обновили участок длиной около 120 км.

Уже по четырем полосам. На М6 открыли движение на обновленном участке

Служба информации «ГП»
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
 
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Теперь проехать по трассе М6 можно на всем ее протяжении по четырем полосам.  10 июня техническую процедуру пуска официально провели на 37-километровом участке...
 
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