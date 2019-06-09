Еще одна жертва купаний на карьере и утопление на даче. С начала года в регионе утонули 12 человек

Источник материала: Вороновская газета





С начала этого года на водоемах области утонули 12 человек, спасти удалось 5 отдыхающих.

Все спасенные купались вблизи станций и постов ОСВОДа.

Летально закончился отдых для жителя Сморгонского района. С женой и сыном он отдыхал на берегу местного карьера 8 июня. В какой-то момент мужчина решил искупаться. В 20 метрах от берега он ослаб и уже не смог вернуться обратно. Глубина карьера – 5-6 метров. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови утонувшего.





– На территории области есть более 200 карьеров . Все они категорически – не места для купания, впрочем, как и любые технические водоемы. Поэтому на карьерах нет спасательных станций, и, в случае беды, спасатели не могут оказать помощь. Административно наказуемо не только купание, но и нахождение вблизи карьера. Для этого есть причина: у этих водоемов неустойчивые берега, дно с резкими перепадами и глубина в отдельных местах до 40 метров. Наибольшую угрозу представляют меловые карьеры – намокший грунт очень скользкий, и ухватиться за что-то при падении почти невозможно. Может произойти и оползень, бороться с которым невозможно, – подчеркнул начальник водолазно-спасательной службы областной организации ОСВОД Юрий Костевич.







Вторая трагедия произошла в Волковысском районе на дачном участке 9 июня. Хозяин утонул в собственном пруду.

– Пока все обстоятельства этого случая выясняются, но не похоже, что человек не собирался купаться. Возможно, ему стало плохо, и он упал в воду. С начала этого года был не один случай, когда рыбаки тонули, потому что им становилось нехорошо, и они падали в воду. Поэтому прежде чем идти к водоему, даже если там воды покалено, стоит убедиться, что чувствуете себя хорошо. И вообще не стоит ходить в одиночку, – отметил Юрий Костевич.

Среди трагических новостей ОСВОД сообщает и о благополучных спасениях. Двоих отдыхающих спасли. Достали из воды 17-летнего парня вблизи спасательной станции «Лососно». Он решил переплыть Неман и не справился: его потянуло ко дну. Вахтенный наблюдатель заметил тонущего и сразу бросил клич, и его спасли. Еще один отвоеванный у водной стихии спасенный был в Волковыске, на озере Дамба. Он неудачно прыгнул в воду и ударился головой, потеряв сознание. Спасатели, к счастью, заметили и достали из воды, после – передали медикам.

Также в УВД облисполкома сообщили, что ищут тело мужчины в Щучинском районе. Он пропал на берегу Немана. Сотрудники милиции как наиболее вероятную рассматривают версию утопления.

Чтобы сделать отдых безопасным , нужно соблюдать простые правила.

♦ Купаться только в специально оборудованных для этого местах.

♦ Алкоголь и вода несовместимы.

♦ Не стоит находиться в воде больше 15 минут, всегда есть риск судорог.

♦ Не стоит прыгать и нырять в непроверенных местах. Вы можете удариться головой о грунт, корягу, сваю. Это грозит потерей сознания и переломами.

♦ Грубые игры на воде тоже опасны. Нельзя подавать ложные сигналы утопления.

♦ Когда плаваете на надувных плавсредствах, следите за тем, чтобы вас не унесло течением.

♦ Не заплывайте за буи и другие знаки, обозначающие зоны купания.

♦ Если вас подхватило сильное течение, не сопротивляйтесь ему, плывите по его направлению, постепенно направляясь к берегу.

♦ Из водоворота тоже можно выбраться. Необходимо глубоко вдохнуть, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ

Фото: архив ГП https://grodnonews.by/