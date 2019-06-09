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ДТП возле 58-го магазина: водитель ВАЗ не заметил встречный автомобиль
10.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Днём в понедельник, 10 июня, на пересечении улиц Ленина и Пионерская в самом центре Слуцка произошло лобовое ДТП с участием автомобилей Volkswagen Sharan и ВАЗ 2107 («Жигули»).
После столкновения «Шаран» вылетел за пределы проезжей части и врезался в опору линий электропередач, в результате столб сильно наклонился и буквально повис на проводах. Очевидцы сообщали, что водитель «семёрки» оказался зажатым в салоне своего автомобиля.
— Водитель автомобиля «Жигули», житель Стародорожскоого района, совершал левый поворот на улицу Пионерскую, — рассказал начальник отдела ГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич. — Из-за стоящего на перекрёстке транспортного средства он не увидел встречный автомобиль, начал совершать маневр и допустил столкновение. Серьёзных травм в никто не получил, в госпитализации участники ДТП не нуждались, водитель ВАЗ также был отпущен домой.
Оба водителя находились в трезвом состоянии.
К шести часам вечера «Слуцкое ЖКХ» вернуло опору линии электропередач на место.
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Днём в понедельник, 10 июня, на пересечении улиц Ленина и Пионерская в самом центре Слуцка произошло лобовое ДТП с участием автомобилей Volkswagen Sharan и ВАЗ 2107 («Жигули»).
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