В Слуцком районе проходит обсуждение строительства нефтеперерабатывающего производства (обновляется)

Источник материала: Слуцк Город





В деревне Покрашево Слуцкого района 10 июня в 18:00 началось собрание в рамках общественного обсуждения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) производства по очистке нефтезагрязнённых грунтов. Ранее SG писал , что ОДО «Витень» планирует открыть такое предприятие неподалёку от деревни Адамово Слуцкого района.

Ведёт собрание заместитель председателя Слуцкого райисполкома Николай Пенязь. В актовом зале присутствуют начальник Слуцкого РОВД Владимир Герего, начальник отдела архитектуры Слуцкого РИК Пётр Тихоненко, директор Слуцкого укусного завода, начальник Слуцкого РОЧС Дмитрий Лиходиевский, зампред райисполкома по вопросам культуры и идеологии Наталья Чернушевич и другие чиновники. Среди собравшихся также местные жители, экологические активисты и представители СМИ.





Всего регистрацию на собрание прошло 104 человека, передаёт корреспондент SlutskGorod.

Во время зачтения положения Совета Министров «О порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений» люди заметно нервничали.

Одним из первых было зачитано обращение за подписью 234 местных жителей, которые подписали обращение «для оказания помощи ля предотвращения экологической катастрофы на нашей земле» в связи с планируемой деятельностью ОДО «Витень», который планирует ежегодно завозить для очистки в Слуцкий район до 15 000 тонн нефтезагрязнённой земли.

Люди начали ругаться: «Здесь живут наши дети!» Николай Пенязь успокоил всех и сказал, что производство относится к третьему классу опасности.

Представитель ОДО «Витень» начал рассказывать о технических аспектах планируемого производства, отметив, что на расстоянии буквально 80 метров от производства уже будет экологически безопасная зона, а продукты производства не попадут в грунтовые воды.

Однако люди не хотели его слышать и постоянно перебивали.





















— Вы ратуете за такой безвредный проект, но претворите его на своей малой родине. Никаких переработок и захоронений не должно быть на нашей земле! — высказался директор Слуцкого уксусного завода Александр Рыбак. — На этой территории мы должны претворять передовое, прогрессивное, для отдыха, чтобы даже ваши дети и внуки сюда сами приезжали.

После этих слов в зале раздались аплодисменты.

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