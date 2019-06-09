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«На соревнованиях я хочу побеждать!» Как 12-летняя Алина из Сморгони занимается легкой атлетикой

10.06.2019 20:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12-летняя Алина Апанович пока не знает, кем она хочет стать, когда вырастет. Но в одном уверена точно: ее жизнь будет связана с легкой атлетикой. Мы побывали на тренировке девочки в ее родной Сморгони — и понаблюдали за тем, как в небольшом городе воспитывают новое поколение белорусских легкоатлетов.

Занятия, форма, выезды — за счет школы

Чаще всего детей в спорт отдают родители, которые занимались им сами. Семья Апанович — не исключение: и мама, и папа Алины — легкоатлеты.


— Ездили на областные, республиканские соревнования, были в Украине, России, — рассказывает мама Алины Екатерина. — Муж трижды был «на республике» и завоевал три бронзы, он кандидат в мастера спорта.

Когда Алине было 6, родители предложили ей попробовать свои силы в легкой атлетике. Девочке понравилось — да так, что теперь она готова даже не ходить в школу, лишь бы попасть на тренировку.

— А с учебой из-за этого проблем нет? — интересуемся.

— У нас спорт не мешает учебе, — улыбается мама.

— Ну подожди, почему не мешает? — Возражает папа девочки Артем. — Немножко мешает. Иногда вы до 12 ночи уроки вместе делаете!

— Успевает в школе она хорошо, — поясняет Екатерина. — Наверное, учителя входят в положение, где-то дают поблажку. Устные предметы — история, география — даются Алине сложнее. Но как таковых проблем пока нет.


По словам родителей, девочка видит себя исключительно в спорте. Как, впрочем, и сами Артем и Екатерина:

— Будет бегуном на средние дистанции — как мы в свое время! — улыбается папа. — Алине лучше всего удаются средние дистанции: 400 и 800 метров.

— Она хочет стать тренером, — считает мама. —  Как-то попробовала себя в этой роли: тренера не было на месте и Алину оставили за старшую. Ей очень понравилось.

Тренировки проходят шесть раз в неделю, каждая длится чуть больше двух часов. За занятия родители не платят — расходы покрывает спортивная школа.

— Все бесплатно: и занятия, и форма, и выезды на соревнования, — делится Екатерина.


Несмотря на то, что форму в школе выдают бесплатно, Алина предпочитает бегать в своей — так девочке комфортнее. Кроссовки, лосины и ветровка потянули примерно на 300 рублей.

— Чтобы заниматься спортом профессионально, нужна очень хорошая обувь, поэтому мы покупаем кроссовки сами, — отмечает мама.

Справка

Сколько стоит легкая атлетика:

  • тренировки (6 раз в неделю), стандартная спортивная форма, республиканские соревнования — бесплатно,
  • индивидуальная спортивная форма (кроссовки, лосины, ветровка, майка) — около 300 рублей в год,
  • соревнования за рубежом — от 50 до 80 долларов за 3 дня (плюс визовые расходы).

«Будет на автобус опаздывать — успеет»

Тренер Алины Александр Каптюх считает, что спорт у девочки в крови: мама Екатерина — его бывшая ученица. И отмечает, что в легкую атлетику детей приводят не только спортсмены.

— Я работаю учителем физкультуры в школе, поэтому вижу одаренных детей из обычных семей, предлагаю им заниматься. Многие соглашаются — в Сморгони небольшой выбор спортивных секций, и им ничего не остается, кроме как быть легкоатлетами, — смеется Александр Владимирович.


В процессе тренировок ребята занимаются не только непосредственно бегом, но и игровыми видами спорта. В итоге кто-то предпочитает бегу футбол, кто-то — баскетбол, а часть и вовсе уходит из спорта.

— Это естественный отбор: остаются самые стойкие, — делится тренер. — Допустим, в начале года в группу придет человек 20 — хорошо, если к концу останется половина. В течение года я наблюдаю за детьми, бывает такое, что и сам рекомендую сменить вид спорта. Если видишь, что ребенок больше подходит для футбола, почему бы не подсказать?

Отбор также проводится и на стадии зачисления в спортивную школу: каждый ребенок проходит обязательный медосмотр.

— К занятиям допускаем только детей с основной медицинской группой, которые не имеют противопоказаний к данным видам спорта, — поясняет Александр Владимирович. — Также два раза в год ребята проходят углубленный медосмотр в кабинете спортивной медицины и получают заключение от врача.


Тренируются будущие спортсмены на базе школы, а в теплое время года раз-два в неделю приходят на сморгонский городской стадион — здесь покрытие лучше. Тренер рассказывает нам, как проходят занятия:

— Начинаем, конечно же, с разминки: это разминочный бег, общеразвивающие упражнения — наклоны, ходьба через барьеры, а также специальные беговые упражнения. Например, бег с высоким подниманием бедра, бег на прямых ногах. В основной части тренировки каждый занимается своей специализацией: кто-то бегает короткие дистанции, кто-то — средние, часть ребят бегает с барьерами и прыгает в длину.


— Как мотивируете детей заниматься?

— Знаю родителей, которые ставят вопрос так: выиграешь на соревнованиях — дам 30 рублей, займешь призовое место — получишь 20 рублей, — делится Александр Владимирович и замечает, что финансовые поощрения — не панацея. — В какой-то период такой подход может сыграть свою роль, но в дальнейшем ребенок сам должен хотеть заниматься спортом и ставить перед собой цель выступать на Олимпийских играх, чемпионатах Европы.

По словам тренера, Алина — одна из немногих, кто как раз ставит перед собой такие высокие цели. Сейчас она готовится к спартакиаде школьников. Пока — областной, но через год обязательно поедет на республиканскую.

— А если в итоге Алина передумает идти в большой спорт, сегодняшние тренировки ей как-то пригодятся в жизни?

— Конечно. Вот будет на автобус опаздывать — успеет! — смеется тренер.


«Дистанции бежать легко»

Одно дело, когда о любви ребенка к спорту говорят родители, и совсем другое — когда сам ребенок. Интересуемся у Алины, действительно ли она влюблена в легкую атлетику.

— Да, мне очень нравится заниматься! — оживляется девочка. — Тут я тренирую выносливость и проявляю характер.

— А какая ты по характеру — мягкая или напористая?

—  Я человек целеустремленный. На соревнованиях я хочу побеждать и делаю для этого все. На одном из состязаний, например, бежала с ребятами старше меня, боролась за первое место. И побила два своих рекорда! — хвалится Алина.

Сложнее всего, делится юная спортсменка, ей даются тренировки на выносливость:

— Отжимания, пресс, ходьба выпадами — это самое тяжелое. А дистанции мне бегать легко.


График у будущей чемпионки напряженный: из школы она возвращается к 15 часам, до 17 делает уроки и отправляется на тренировку. После нее заканчивает работу над домашним заданием и… ложится спать. На отдых времени практически не остается. Правда, иногда девочка все-таки успевает посмотреть мультфильмы или поиграть в «Ферму» на смартфоне.

Родители в беседе признались, что Алину уже звали в училище олимпийского резерва, однако она не захотела уезжать. Спрашиваем у нее, почему.

— Я просто еще слишком маленькая! — смеется легкоатлетка. — И потому что от родителей придется отвыкать, ведь нужно будет переезжать и жить самой. Я стараюсь делать это постепенно: когда на сборы ездишь, вырабатываешь самостоятельность.

— Уже думала о том, чем будешь заниматься после школы?

— Пока для меня в приоритете только учеба, спорт и семья, — признается Алина. — После 9-го класса буду думать, что делать дальше.

Уходя, замечаем в коридоре фото в рамке: на нем Алина позирует с чемпионкой Мариной Арзамасовой. Девочка говорит, что Марина — ее кумир и она мечтает стать такой же успешной и известной.


Автографы белорусских легкоатлетов — одна из главных ценностей в доме Апановичей

И мы искренне надеемся, что ее мечты сбудутся.

 
 
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Продолжаем рассказывать о детях, которые могут стать спортивными звездами через несколько лет. Сегодня - легкая атлетика и Алина из Сморгони.
 
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