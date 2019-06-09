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Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич подал в отставку

10.06.2019 20:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич подал в отставку
Фото из открытых источников

«Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял», – сообщил министр внутренних дел Игорь ШУНЕВИЧ после встречи с президентом. – Надеюсь, я смогу еще принести пользу нашему государству на другой должности или работе».

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич подал в отставку Шуневич: у белорусов становится меньше поводов обращаться в милицию

Игорь Шуневич также пояснил причины, которые его сподвигли на этот шаг: «Во-первых, пройден очень долгий и сложный путь работы в министерстве, многое сделано. И в какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений. Во-вторых, нужен свежий взгляд на работу министерства. В-третьих, на самом деле, уже думая о своей эффективности, я считаю, что, наверное, пришло время сменить род деятельности. Все-таки достаточно долго я уже нахожусь в должности министра. Может, глаз «замылился», может быть, мне действительно нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился».

Министерство внутренних дел Игорь Шуневич возглавлял чуть больше семи лет, пишет БЕЛТА. На эту должность он перешел с поста первого заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции. О том, кто станет новым министром внутренних дел, пока неизвестно.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра.
 
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