Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич подал в отставку

Источник материала: Аргументы и факты

«Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял», – сообщил министр внутренних дел Игорь ШУНЕВИЧ после встречи с президентом. – Надеюсь, я смогу еще принести пользу нашему государству на другой должности или работе».

Игорь Шуневич также пояснил причины, которые его сподвигли на этот шаг: «Во-первых, пройден очень долгий и сложный путь работы в министерстве, многое сделано. И в какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений. Во-вторых, нужен свежий взгляд на работу министерства. В-третьих, на самом деле, уже думая о своей эффективности, я считаю, что, наверное, пришло время сменить род деятельности. Все-таки достаточно долго я уже нахожусь в должности министра. Может, глаз «замылился», может быть, мне действительно нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился».