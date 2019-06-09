ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

17 человек судят в Минске за поставку 14 тонн мака

10.06.2019 20:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минский городской суд в выездном судебном заседании начал рассматривать дело крупной преступной организации, которую обвиняют в обороте наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о 14 тоннах мака и маковой соломки, которые обнаружили в ходе обысков.

17 человек судят в Минске за поставку 14 тонн мака

По версии следствия, эту смесь участники организации три года поставляли в Беларусь для дальнейшей перепродажи. Сырье приходило из Украины и России на тайный склад. Через пункты пропуска наркотики провозили как пищевую добавку по фальшивым документам.

Позже для усиления безопасности смесь стали перемещать лесными тропами. Уже в Беларуси наркотики фасовали на дозы и отыскивали покупателей.

17 человек судят в Минске за поставку 14 тонн мака

Всего установлено 54 эпизода незаконных поставок. При этом у каждого из участников преступной организации была своя роль. В итоге обвиняются по делу свыше 40 человек, сегодня на скамье подсудимых – 17.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минский городской суд в выездном судебном заседании начал рассматривать дело крупной преступной организации, которую обвиняют в обороте...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцком районе проходит обсуждение строительства нефтеперерабатывающего производства (обновляется)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика