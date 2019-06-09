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Легендарный ЗАЗ будет собирать белорусские грузовики

10.06.2019 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запорожский автомобильный завод поможет МАЗу увеличить долю на украинском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в 2019 году с конвейера легенды советского автопрома могут сойти белорусские грузовики. На первой стадии предполагается их сборка полностью из отечественных деталей, в дальнейшем, возможно, будут использованы некоторые компоненты и украинского производства.

Легендарный ЗАЗ будет собирать белорусские грузовики

В настоящее время ЗАЗ переживает не лучшие времена. В 2018 году предприятие прекратило выпуск легковых автомобилей и сейчас пытается выжить в условиях быстрого ужесточения конкуренции. Поэтому сотрудничество с минским автозаводом здесь рассматривают, в первую очередь, как возможность загрузить простаивающие мощности.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Запорожский автомобильный завод поможет МАЗу увеличить долю на украинском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в 2019 году с...
 
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