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Новости экономики за 10.06.2019

10.06.2019 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проводимая в последнее время активная диверсификация инвестиционных потоков привела к смене многолетнего лидера по объёмам вложений в белорусскую экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 10.06.2019

В правительстве сообщили, что в 2019 году Евросоюз инвестирует больше, чем Россия. В первую тройку вошёл также Китай.

Легендарный ЗАЗ будет собирать белорусские грузовики

Вообще до конца года Беларусь планирует привлечь 1,6 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Это на 100 миллионов больше результата 2018 года.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ РАСТЁТ МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ В СТРАНЕ

Новости экономики за 10.06.2019

Динамика покупательской активности минчан заметно отстаёт от средней по стране. Розничный товарооборот в Минске в этом году растёт на 5,5 %, в то же время по всей Беларуси эта цифра почти на 0,5 % выше.

Беларусь рассчитывает на партнёрство с Лондонской фондовой биржей

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Проводимая в последнее время активная диверсификация инвестиционных потоков привела к смене многолетнего лидера по объёмам вложений в...
 
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