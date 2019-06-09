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Новости экономики за 10.06.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проводимая в последнее время активная диверсификация инвестиционных потоков привела к смене многолетнего лидера по объёмам вложений в белорусскую экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В правительстве сообщили, что в 2019 году Евросоюз инвестирует больше, чем Россия. В первую тройку вошёл также Китай.
Вообще до конца года Беларусь планирует привлечь 1,6 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Это на 100 миллионов больше результата 2018 года.
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ РАСТЁТ МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ В СТРАНЕ
Динамика покупательской активности минчан заметно отстаёт от средней по стране. Розничный товарооборот в Минске в этом году растёт на 5,5 %, в то же время по всей Беларуси эта цифра почти на 0,5 % выше.
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Новости Беларуси. Проводимая в последнее время активная диверсификация инвестиционных потоков привела к смене многолетнего лидера по объёмам вложений в...
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