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Беларусь рассчитывает на партнёрство с Лондонской фондовой биржей

10.06.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наша страна намерена существенно расширить своё присутствие на международных финансовых рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередным шагом в этом направлении стал День рынка капитала Беларуси, который проходит на Лондонской фондовой бирже.

Беларусь рассчитывает на партнёрство с Лондонской фондовой биржей

Сегодня возможности инвестиций в отечественную экономику презентовал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Глава правительства обратил внимание, что в экономике нашей страны обозначились новые точки роста. Наряду с традиционно сильными отраслями-брендами, машиностроением, сельским хозяйством и пищевой промышленностью, активно развивается сфера услуг – транспортно-логистическая отрасль и туризм. Но наиболее перспективным является IT-сектор.

Беларусь рассчитывает на партнёрство с Лондонской фондовой биржей

День рынков капитала – первый для Беларуси подобный форум на Лондонской фондовой бирже. С учётом роли Лондона, как мирового финансового центра, он открывает значительные перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере банковского дела и финансов.

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Люди в материале: Сергей Румас
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Наша страна намерена существенно расширить своё присутствие на международных финансовых рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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