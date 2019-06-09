|
Лунный календарь на 11 июня: откладываем финансовые дела и не разливаем молоко
Источник материала: СТВ
11 июня с 13:27 – 9-ый лунный день. Люди будут склонны к конфликтам, могут появиться проблемы на работе – постарайтесь минимизировать общение и перенести важные встречи. Также не стоит заниматься финансовыми вопросами.
Будьте внимательными к еде: велика вероятность отравлений. Кроме того, в эти сутки есть опасность получить травму.
Постарайтесь не разливать молоко – это плохая примета. Реже смотритесь в зеркало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня с 13:27 – 9-ый лунный день. Люди будут склонны к конфликтам, могут появиться проблемы на работе – постарайтесь минимизировать общение и перенести важные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)