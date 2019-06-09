Лунный календарь на 11 июня: откладываем финансовые дела и не разливаем молоко

Источник материала: СТВ

11 июня с 13:27 – 9-ый лунный день. Люди будут склонны к конфликтам, могут появиться проблемы на работе – постарайтесь минимизировать общение и перенести важные встречи. Также не стоит заниматься финансовыми вопросами.

Будьте внимательными к еде: велика вероятность отравлений. Кроме того, в эти сутки есть опасность получить травму.

Постарайтесь не разливать молоко – это плохая примета. Реже смотритесь в зеркало.



