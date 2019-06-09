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«Ещё любопытнее стало этим заниматься». В Глубоком открыли компьютерный класс с IT-уклоном
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. IT- образование со школьной скамьи. В Глубоком при поддержке ПВТ открыли Ресурсный центр информационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это компьютерный класс, где дети смогут обучаться программированию, робототехнике и 3D-моделированию.
То, что машиной, собранной из конструктора, можно управлять с помощью мобильного телефона стало настоящим открытием для 11-летнего Тимофея.
Не менее удивительным оказался этот день и для его друга Кирилла. Он уже писал программы, которые управляют роботами. Но никогда их ещё не апробировал на настоящих машинах.
Кирилл Хиневич, учащийся Глубокской гимназии:
Тимофей Пашкович, учащийся СШ №2:
Рядом со школьниками обучение проходят и учителя. Буквально на следующей неделе Парк высоких технологий соберет лидеров IT- классов, ресурсных центров, чтобы обсудить новинки робототехники.
Педагогам предстоит разработать новейшую программу, по которой будут учиться дети уже с сентября.
Лидия Романчук, учитель информатики Глубокской гимназии:
В новом ресурсном центре, который открыли в Глубоком, заниматься смогут ребята со всего района. Ажиотаж уже был при наборе детей в летний лагерь с IT-уклоном: претендовали 2 человека на место.
Анастасия Аласания, СТВ:
Лучший юный айтишник Глубокого – Виктор Якубёнок – надеется, что его разработки будут полезны отечественной медицине. Уже сегодня роботы помогают врачам проводить сложнейшие операции, но выпускник уверен, что главные достижения ещё впереди.
Виктор Якубенок, выпускник Глубокской гимназии:
Александр Мартинкевич, заместитель директора администрации ПВТ:
В 2019 году резиденты Парка высоких технологий оборудовали около 10 ресурсных центров в школах Беларуси. Еще 20 – запланировали на следующий год. Это инвестиции в будущее. Будущее страны, которая на мировой IT–арене уже громко заявила о себе.
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Новости Беларуси. IT- образование со школьной скамьи. В Глубоком при поддержке ПВТ открыли Ресурсный центр информационных технологий, сообщили в программе Новости...
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