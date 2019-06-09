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Главным тренером ХК "Динамо-Минск", скорее всего, станет иностранец

10.06.2019 20:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главным тренером хоккейного клуба "Динамо-Минск", скорее всего, станет иностранец. Об этом журналистам заявил председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич после встречи с Александром Лукашенко 10 июня, информирует БЕЛТА.

Шуневич отказался называть конкретные фамилии. Он лишь сообщил, что кроме главного тренера весь остальной тренерский штаб будет состоять из белорусов.

"Мы отказываемся от легионерской формулы прошлого сезона. Практически в два раза будем сокращать число легионеров", — добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Главным тренером хоккейного клуба "Динамо-Минск", скорее всего, станет иностранец. Об этом журналистам заявил председатель наблюдательного совета клуба Игорь...
 
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