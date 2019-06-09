|
ДТП с участием 4 машин в Минске: "Lexus" перевернулся, 3 пострадавших
Источник материала: Партизан
ДТП с участием четырёх автомобилей произошло днём 10 июня в Минске на улице Притыцкого. Водитель внедорожника "BMW" не уступил дорогу при перестроении в первую полосу автомобилю "Lexus" и столкнулся с ним. "Lexus" перевернулся на правый бок и попал в столб, а "BMW" отбросило влево, где он столкнулся ещё с двумя машинами.
minsk.mvd.gov.by
В результате ДТП травмы получили водитель и два пассажира автомобиля "Lexus", их госпитализировали, передает
Из-за ДТП оказалась перекрытой улица Притыцкого в сторону выезда из города, на дороге образовался затор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП с участием четырёх автомобилей произошло днём 10 июня в Минске на улице Притыцкого. Водитель внедорожника "BMW" не уступил дорогу при перестроении в первую полосу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)