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Токаев официально стал президентом Казахстана
Источник материала: Партизан
Центризбирком Казахстана 10 июня объявил официальные итоги президентских выборов. Касым-Жомарт Токаев, набравший на внеочередных выборах 70,96% голосов, признан избранным президентом Казахстана.
Reuters
В голосовании на выборах президента Казахстана проголосовало 77,4% избирателей. Амиржан Косанов от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" набрал 16,23%, кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева — 5,05%, передает
Противники выборов назвали их недемократичными, в ходе акций протеста в разных городах Казахстана было задержано около 500 человек.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке 20 марта 2019 года. После ухода с президентского поста он остался во власти на другой должности.
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Центризбирком Казахстана 10 июня объявил официальные итоги президентских выборов. Касым-Жомарт Токаев, набравший на внеочередных выборах 70,96% голосов, признан...
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