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Руководителя чеченского «Мемориала» Аюба Цициева освободили из тюрьмы

10.06.2019 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского офиса правозащитного центра «Мемориал», политзаключенного Аюба Цициева.

Об этом пишет «Интерфакс».

В марте 2019 года правозащитника покарали четырьмя годами колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. Цициев настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а его уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы помешать работе «Мемориала» в регионе.

Коллеги правозащитника в «Мемориале» также считают, что Цициева арестовали на основании сфальсифицированных доказательств. Международные правозащитные организации Amnesty International, «Мемориал» и Humans Rights Watch признали Цициева политзаключенным.


В прошлом году Парламентская ассамблея Совета Европы наградила чеченского правозащитника премией Вацлава Гавела за мужество и выдающиеся достижения в области прав человека.

 
 
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Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского офиса правозащитного центра «Мемориал»,...
 
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