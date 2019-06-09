Руководителя чеченского «Мемориала» Аюба Цициева освободили из тюрьмы

«Интерфакс» . Об этом пишет





В марте 2019 года правозащитника покарали четырьмя годами колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. Цициев настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а его уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы помешать работе «Мемориала» в регионе.





Коллеги правозащитника в «Мемориале» также считают, что Цициева арестовали на основании сфальсифицированных доказательств. Международные правозащитные организации Amnesty International, «Мемориал» и Humans Rights Watch признали Цициева политзаключенным.









В прошлом году Парламентская ассамблея Совета Европы наградила чеченского правозащитника премией Вацлава Гавела за мужество и выдающиеся достижения в области прав человека.