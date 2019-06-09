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Руководителя чеченского «Мемориала» Аюба Цициева освободили из тюрьмы
Источник материала: Партизан
Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского офиса правозащитного центра «Мемориал», политзаключенного Аюба Цициева.
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В марте 2019 года правозащитника покарали четырьмя годами колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. Цициев настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а его уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы помешать работе «Мемориала» в регионе.
Коллеги правозащитника в «Мемориале» также считают, что Цициева арестовали на основании сфальсифицированных доказательств. Международные правозащитные организации Amnesty International, «Мемориал» и Humans Rights Watch признали Цициева политзаключенным.
В прошлом году Парламентская ассамблея Совета Европы наградила чеченского правозащитника премией Вацлава Гавела за мужество и выдающиеся достижения в области прав человека.
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Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского офиса правозащитного центра «Мемориал»,...
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