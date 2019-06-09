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Федынич: Формирование зарплат должно быть максимально простым и понятным

10.06.2019 20:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси растет дефицит работников: если на начало мая в общереспубликанском банке вакансий было чуть больше 80 тысяч предложений от нанимателей, то спустя месяц - почти 90 тысяч вакансий. Дефицит рабочей силы увеличивается, хотя уровень зарегистрированной безработицы находится на низком уровне - 0,3%. Куда же пропадают рабочие руки?

Федынич: Формирование зарплат должно быть максимально простым и понятным
 «Дело не в безработице, а в оплате труда», - считает лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

– Сегодня тариф первого разряда - 36 рублей 40 копеек, последнее повышение составило целых 90 копеек. Максимальный 6 разряд рабочих с коэффициентом 2,0 составляют 72,8 рублей.

Тариф первого разряда установлен для бюджетной сферы, а промышленный сектор может устанавливать свои разряды – исходя из экономических возможностей каждого отдельного предприятия. Но, как правило, тариф первого разряда (36,40 рубля) распространяется на все предприятия, которые имеют господдержку.

На предприятиях основная зарплата составляет порядка 60-70%, все остальное – надбавки, премиальные, доплаты. Премиальные, естественно, должны оставаться – это мотивация, стимул к работе. Но тариф первого разряда должен соответствовать минимальному потребительскому бюджету (расчеты которого тоже далеки от совершенства), а именно: 467 рублей, а не 36,40 рубля. Вот тогда, возможно, и не будет так остро стоять проблема оттока рабочей силы из страны.

Почему в поликлиниках не хватает санитарок и медсестер? Как правило, младший медицинский персонала работает на полторы – две ставки. Умножаем 36,40 на коэффициент 1,69 соответствующий 3 разряду и получаем 61, 52 рубля – при такой системе оплаты они не получают даже минимальную зарплату.

Даже если тариф первого разряда уравняют с минимальной потребительской зарплатой (330 рублей) – это уже шаг вперед. Тогда уже любому нанимателю, вне зависимости от форм собственности, не придется ломать голову, как заплатить 330 рублей, при этом работнику гарантируется минимальный уровень зарплаты.

«Нужно в корне пересмотреть систему оплаты труда»


– Но соответствует ли минимальная заработная плата минимальному потребительскому бюджету, который по минимуму определяет функциональные потребности рабочего человека? Раз МПЗ составляет 330 рублей, а МПБ – 467 рублей, значит, человек уже недополучает 137 рублей и вынужден себе в чем-то существенном отказывать. Не потому ли у большинства населения изменился рацион питания: люди вынуждены переходить на дешевые, далеко не калорийные и не совсем качественные продукты питания? Власти по всей вероятности владеют ситуацией, но говорят: нет возможности. Возможности всегда есть: вместо тарифа разряда установим МПЗ, а через год – и МПБ, и с учетом этого по-новому сформировать бюджет республики. И в корне пересмотреть систему оплаты труда, а не менять 27 тарифных разрядов на 18 и вводить при этом дополнительную базовую величину.

Формирование зарплат должно быть максимально простым и понятным для человека. Цена рабочей силы должна зависеть от квалификации и профессионализма работника, а не от прихоти его начальника.

В местах, где введена сдельная оплата труда, можно работать по 12 часов и зарабатывать деньги. Там, где нет сдельной оплаты, давно пора подумать не о тарифах, а о почасовой зарплате. Это перспектива, к которой нужно стремиться.

«Из обещанных 1200 рублей на руки получают 400-600…»

По данным департамента по гражданству и миграции МВД, в первом квартале этого года в поисках работы за границу уехал 2251 человек. Почему люди бегут из страны?

– Наниматель не может заплатить больше, потому что он ограничен рамками тарифа первого разряда (если имеет господдержку), а рабочие не могут выжить на подачки (не зарплату), которые они получают, а не зарабатывают. Поэтому народ и едет туда, где можно заработать и прокормить семью.

Я обратил внимание: в метро реклама о приеме на работу идет уже без указания зарплаты, супермаркеты и гипермаркеты указывают зарплату – от 800 до 1200 рублей. Устроившись на работу по объявлению, в течение первого месяца люди понимают, что существует целая система снятия бонусов – в результате получают на руки не 1200, а 400-600 рублей. До чего же вы дошли, если сегодня охранник должен следить за работой продавца или кассира? – отмечает Федынич.

Беларусь ждет катастрофа


На начало мая 2019 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3% от экономически занятого населения. Безработных становится все больше, а официальная безработица снижается?

– Сама система постановки на учет безработных в Беларуси не имеет ничего общего с международной практикой. За рубежом безработный, стоящий на бирже труда, может получать от 3 до 6 месяцев среднюю заработную плату по последнему месту работы, после переобучения с гарантией предоставления достойного рабочего места. Пособие по безработице в Беларуси сегодня составляет 28 рублей – да это же издевательство над человеком! Мало того, что государство не в состоянии обеспечить гражданину работу и достойную заработную плату, так его ставят на учет, платят пособие, которое не хватает на один день, и отправляют на общественные работы – собирать камни. Пока не будет (от этой власти мы вряд ли дождемся) государственной системы переобучения, ситуация не изменится. Мы уже проходили бум подготовки бухгалтеров и юристов – наплодили столько, что через 5 лет они стали уже никому не нужны. Поэтому нужен четкий и регулярный мониторинг востребованности разных профессий белорусской экономикой – и под потребности экономики должна работать вся система образования (и пту, и колледжи, и вузы, и служба занятости). Надо работать хотя бы на 3-4 года вперед, а не постоянно бить по хвостам.

– При существующей системе оплаты труда, которая совершенно не соответствует затратам рабочего человека и цены рабочей силы, Беларусь ждет экономическая катастрофа. Кто ответит?

 
 
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В Беларуси растет дефицит работников: если на начало мая в общереспубликанском банке вакансий было чуть больше 80 тысяч предложений от нанимателей, то спустя месяц...
 
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