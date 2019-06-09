ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Криушенко о матче с Северной Ирландией: «Дополнительно настройки включать смысла нет»

10.06.2019 21:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси готовится к очередному матчу в отборе к Евро – 2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четвёртом туре квалификации «Белыя крылы» на родном газоне «Борисов -Арены» 11 июня принимают сборную Северной Ирландии.

Криушенко о матче с Северной Ирландией: «Дополнительно настройки включать смысла нет»

После поражения в минувшую субботу от немцев со счётом – 0:2, наша сборная снова собралась в Минске и готовится к встрече с островитянами. Команды уже пересекались в этом отборе. В конце марта 2019 года белорусы уступили сопернику – 1:2.

Криушенко о матче с Северной Ирландией: «Дополнительно настройки включать смысла нет»

В стане нашей сборной очень серьёзно подходят к предстоящему поединку. Ведь это последний шанс для наших футболистов зацепиться за третью строчку в группе.

Криушенко о матче с Северной Ирландией: «Дополнительно настройки включать смысла нет»

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Команда играла уже с Северной Ирландией, соперника видела, видела потенциал. Поэтому здесь дополнительно какие-то настройки включать смысла нет. Выходить нужно играть и добиваться результата.

Криушенко о матче с Северной Ирландией: «Дополнительно настройки включать смысла нет»

Иван Маевский, игрок сборной Беларуси по футболу:
Мы будем играть дома, и нам все-таки надо постараться диктовать свои условия. Мы можем играть в пас, выходить из обороны низом, использовать наши сильные стороны. Мы проанализировали прошлый матч, сделали какие-то выводы. На мой взгляд, первая игра была равная, боевая и я думаю, что такая игра ожидается завтра. Но, повторюсь, мы играем дома и будем играть на победу.

Криушенко о матче с Северной Ирландией: «Дополнительно настройки включать смысла нет»

Матч Беларусь – Северная Ирландия обслужит австрийская бригада арбитров во главе с Харольдом Лехнером. За свою историю дружины встречались всего один раз.

Люди в материале: Игорь Криушенко, Иван Маевский
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси готовится к очередному матчу в отборе к Евро – 2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четвёртом туре квалификации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Судья соревнований «Кожаный мяч»: «Дети с азартом, стараются»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кучинелли официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика