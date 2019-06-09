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Криушенко о матче с Северной Ирландией: «Дополнительно настройки включать смысла нет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси готовится к очередному матчу в отборе к Евро – 2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четвёртом туре квалификации «Белыя крылы» на родном газоне «Борисов -Арены» 11 июня принимают сборную Северной Ирландии.
После поражения в минувшую субботу от немцев со счётом – 0:2, наша сборная снова собралась в Минске и готовится к встрече с островитянами. Команды уже пересекались в этом отборе. В конце марта 2019 года белорусы уступили сопернику – 1:2.
В стане нашей сборной очень серьёзно подходят к предстоящему поединку. Ведь это последний шанс для наших футболистов зацепиться за третью строчку в группе.
Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Матч Беларусь – Северная Ирландия обслужит австрийская бригада арбитров во главе с Харольдом Лехнером. За свою историю дружины встречались всего один раз.
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Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси готовится к очередному матчу в отборе к Евро – 2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четвёртом туре квалификации...
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