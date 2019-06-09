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Судья соревнований «Кожаный мяч»: «Дети с азартом, стараются»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжаются соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба. 10 июня в борьбу за путевку в финал включилась старшая подгруппа, где играют мальчики 2005-2006 годов рождения.
Ребята, в отличие от предыдущих участников, играют на большом поле, а их регламент равен 2 тайма по 35 минут. 14 июня станут известны победители и призеры городского тура среди самых старших участников соревнований.
Леонид Меленчук, главный судья соревнований:
Победитель и команда, занявшая второе место, отправятся в финальный этап соревнований, который стартует в сентябре в нашей столице. Путевку в финал заработали ребята и из регионов. В женском противостоянии за главный трофей Гомельскую область представят команды Брагина и Гомеля.
Напомним, футбольный турнир «Кожаный мяч» – это соревнования для детей, которые не являются воспитанниками специализированных школ, для них футбол просто хобби.
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Новости Беларуси. Продолжаются соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит на призы...
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