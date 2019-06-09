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Судья соревнований «Кожаный мяч»: «Дети с азартом, стараются»

10.06.2019 21:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжаются соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба. 10 июня в борьбу за путевку в финал включилась старшая подгруппа, где играют мальчики 2005-2006 годов рождения.

Судья соревнований «Кожаный мяч»: «Дети с азартом, стараются»

Ребята, в отличие от предыдущих участников, играют на большом поле, а их регламент равен 2 тайма по 35 минут. 14 июня станут известны победители и призеры городского тура среди самых старших участников соревнований.

Судья соревнований «Кожаный мяч»: «Дети с азартом, стараются»

Леонид Меленчук, главный судья соревнований:
Подготовленность не та, которой занимаются в спортивных школах, но дети с азартом, стараются. Знают, что такое футбол. Кое у кого хорошо получается, у кого-то немного похуже. Но я думаю, 1-2 в каждой команде будет человека, которых можно пригласить в специализированную школу. Тренеры пусть немного задумаются, придут, посмотрят наши соревнования.

Судья соревнований «Кожаный мяч»: «Дети с азартом, стараются»

Победитель и команда, занявшая второе место, отправятся в финальный этап соревнований, который стартует в сентябре в нашей столице. Путевку в финал заработали ребята и из регионов. В женском противостоянии за главный трофей Гомельскую область представят команды Брагина и Гомеля.

Судья соревнований «Кожаный мяч»: «Дети с азартом, стараются»

Напомним, футбольный турнир «Кожаный мяч» – это соревнования для детей, которые не являются воспитанниками специализированных школ, для них футбол просто хобби.

Люди в материале: Леонид Меленчук
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Продолжаются соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит на призы...
 
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