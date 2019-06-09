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Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многодетная семья из Белынич Могилевской области едва не осталась без материальной поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе семейства в дорожном управлении района сообщили, что контракт с ним не продлят. Мужчина едва не опустил руки. Ситуация критичная для молодой семьи с четырьмя маленькими детьми. Во время «Большого разговора» за помощью супруга Валерия обратилась к главе государства.
Ирина Недобоева, СТВ:
Эти же виды работ в течение двух лет выполнял и Валерий Дуров.
Валерий Дуров, рабочий Белыничского дорожного ремонтно-строительного управления:
В семье четверо детей. Младшей Алине всего 10 месяцев. Старшие мальчики – главные помощники.
Александр Королёв:
Смириться с тем, что главный кормилец такой большой семьи останется без зарплаты, супруга Валерия просто не смогла. Узнав о «Большом разговоре с Президентом», Оксана обратилась с просьбой о помощи.
Оксана Королёва, многодетная мама:
Как оказалось, в управлении все же нарекания на Валерия были. Мужчина частенько отпрашивался, брал отгулы. Оно и понятно – в многодетной семье помощь отца никогда не бывает лишней. Но и работы на дорогах тоже хватает.
Олег Филипов, начальник Белыничского дорожного ремонтно-строительного управления:
Скоро многодетная семья переедет в новую квартиру. Квадратные метры тоже предоставило государство.
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Новости Беларуси. Многодетная семья из Белынич Могилевской области едва не осталась без материальной поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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