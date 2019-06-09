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Известно, когда откроют 3-ю линию минского метро

10.06.2019 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На финишной прямой. Первые 4 станции новой линии метро в столице планируют открыть в 20120 году 3 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Известно, когда откроют 3-ю линию минского метро

Строительные работы завершаются на станции «Площадь Богушевича», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Юбилейная площадь». Так к концу декабря 2019 года закончат отделку помещений на «Вокзальной». На «Площади Богушевича» уже установили эскалаторы, а «Юбилейная» украшена гранитной и мраморной плиткой. Пробные поезда по новым станциям пустят в январе 2020 года.

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Новости Беларуси. На финишной прямой. Первые 4 станции новой линии метро в столице планируют открыть в 20120 году 3 июля, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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