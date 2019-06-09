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Возгорание в бане и поджог на ферме: в Минской области произошли 5 пожаров

10.06.2019 22:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За сутки на территории Минской области зарегистрировано 5 пожаров, один человек погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возгорание в бане и поджог на ферме: в Минской области произошли 5 пожаров

В деревне Жуки Минского района на частном подворье горела деревянная баня. Спасатели по прибытии нашли в здании погибшего мужчину. Огонь уничтожил кровлю, имущество, повредил стены. Причина пожара выясняется.

Возгорание в бане и поджог на ферме: в Минской области произошли 5 пожаров

А в Слуцком районе работники МЧС ликвидировали пожар в сенохранилище молочно-товарной фермы. Рассматривается несколько версий его возникновения, в том числе и поджог.

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Новости Беларуси. За сутки на территории Минской области зарегистрировано 5 пожаров, один человек погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В деревне Жуки...
 
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