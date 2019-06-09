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Крупная авария на ул.Притыцкого: BMW столкнулся с Lexus и повредил еще 2 машины

10.06.2019 22:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крупная авария на улице Притыцкого. В районе 16.00 часов возле кинотеатра «Аврора» столкнулись сразу 4 автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Крупная авария на ул.Притыцкого: BMW столкнулся с Lexus и повредил еще 2 машины

Водитель BMW при перестроении не уступил дорогу наезжавшему Lexus, в результате чего его отбросило в осветительную мачту.

Крупная авария на ул.Притыцкого: BMW столкнулся с Lexus и повредил еще 2 машины

В Lexus находилось 3 человека, все они госпитализированы. При ударе отбросило и BMW, пострадало ещё два автомобиля.

Крупная авария на ул.Притыцкого: BMW столкнулся с Lexus и повредил еще 2 машины

Из-за аварии на пересечении Пушкина и Притыцкого собралась огромная пробка.

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Новости Беларуси. Крупная авария на улице Притыцкого. В районе 16.00 часов возле кинотеатра «Аврора» столкнулись сразу 4 автомобиля, сообщили в программе «Столичные...
 
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