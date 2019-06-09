Крупная авария на ул.Притыцкого: BMW столкнулся с Lexus и повредил еще 2 машины

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крупная авария на улице Притыцкого. В районе 16.00 часов возле кинотеатра «Аврора» столкнулись сразу 4 автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Водитель BMW при перестроении не уступил дорогу наезжавшему Lexus, в результате чего его отбросило в осветительную мачту.





В Lexus находилось 3 человека, все они госпитализированы. При ударе отбросило и BMW, пострадало ещё два автомобиля.





Из-за аварии на пересечении Пушкина и Притыцкого собралась огромная пробка.