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На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм

10.06.2019 22:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полное погружение в спортивный праздник. На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм

Напомним, проспект Независимости станет отрезком велогонок, которые пройдут 22, 23 и 25 июня. Наблюдать за спортсменами зрители смогут с трибун. Их сейчас монтируют вдоль проспекта.

На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм

Здесь также установили украшения в цветовой гамме Игр, а на ограждения повесили баннеры со слоганом мультифорума. Вдоль проспекта появились и белые шатры, здесь спортсмены смогут переодеться, отдохнуть и перекусить. Появление фан-зоны оценили минчане.

Подробнее – в видеоматериале

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Новости Беларуси. Полное погружение в спортивный праздник. На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные...
 
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