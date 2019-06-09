«Пока учился в колледже, уже был на жёсткой зависимости». Реальные истории наркоманов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Цена одного укола – жизнь. Если не потерянная, то искалеченная.





А что чувствуют родные человека, который не может справиться с зависимостью? И всегда ли можно помочь тому, кто уже сделал свой выбор.



