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«Пока учился в колледже, уже был на жёсткой зависимости». Реальные истории наркоманов

10.06.2019 22:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Цена одного укола жизнь. Если не потерянная, то искалеченная.

«Пока учился в колледже, уже был на жёсткой зависимости». Реальные истории наркоманов

А что чувствуют родные человека, который не может справиться с зависимостью? И всегда ли можно помочь тому, кто уже сделал свой выбор.

«Пока учился в колледже, уже был на жёсткой зависимости». Реальные истории наркоманов

Подробнее – в видеоинформации

Люди в материале: Наталья Кислая
 
 
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Новости Беларуси. Цена одного укола – жизнь. Если не потерянная, то искалеченная. А что чувствуют родные человека, который не может справиться с зависимостью? И...
 
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