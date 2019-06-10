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Гости из Германии, Польши, Швеции и США приехали на II Европейские игры в первый день работы безвизового режима для болельщиков.

10.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гости из Германии, Польши, Швеции и США приехали на II Европейские игры в первый день работы безвизового режима для болельщиков.

В пункте пропуска «Брузги» одним из первых на мультиспортивное первенство ехал байкер из Германии. Пограничники встретили иностранного гостя вместе с волонтерами. 

Гости из Германии, Польши, Швеции и США приехали на II Европейские игры в первый день работы безвизового режима для болельщиков.
Гости из Германии, Польши, Швеции и США приехали на II Европейские игры в первый день работы безвизового режима для болельщиков.

– Приехал я не только на II Европейские игры. Вначале хочу посмотреть Гродно, насладиться туристическими красотами. Около 10 дней буду у вас здесь, а потом поеду в Минск болеть на II Европейских играх, – рассказал один  из первых фанатов.
Все, кто прибывает на II Европейские игры, делают это по упрощенному алгоритму. О том, как будет работать пункт пропуска во время II Европейских игр и что изменилось на границе, рассказал начальник отделения пограничного контроля «Брузги» Гродненской пограничной группы Денис Грузд.

Гости из Германии, Польши, Швеции и США приехали на II Европейские игры в первый день работы безвизового режима для болельщиков.

 «Брузги», как и другие пункты пропуска, на всем протяжении границы с 10 июня начали прием иностранных болельщиков, которые едут на II Европейских игры. Пропускать аккредитованных лиц начали еще с 20 мая.

Гости из Германии, Польши, Швеции и США приехали на II Европейские игры в первый день работы безвизового режима для болельщиков.

Гости из Германии, Польши, Швеции и США приехали на II Европейские игры в первый день работы безвизового режима для болельщиков.

– Болельщики едут вне очереди. Для этого нужно показать билет, его номер зарегистрируют, и человек направляется дальше. Для иностранных гостей также организовали отдельный канал, который обозначен информационными стендами. В каждой смене вместе с сотрудниками пограничной группы работают волонтеры, их можно легко узнать по форме, – рассказал Денис Грузд.

Кстати, на пунктах пропуска теперь работают и волонтеры. Диана Шеститко учится на специальности «Таможенное дело». Когда узнала, что волонтеры будут работать и на границе, сразу загорелась этой идеей.

Гости из Германии, Польши, Швеции и США приехали на II Европейские игры в первый день работы безвизового режима для болельщиков.

– Кроме английского я знаю польский и итальянский. Сегодня первый рабочий день и, конечно, он очень волнительный. Но когда встречали болельщика, волнение отступило, ведь мы должны быть профессионалами, – рассказала Диана.

Виталий Степанюк решил быть волонтером после организационного собрания в университете, там он узнал о направлениях работы волонтеров. Студент оставил заявку и прошел отбор.

– Был очень рад, что смогу стать частью такого масштабного спортивного события. Очень хотел бы встретить не только болельщиков, но и спортсменов, это была бы большая честь. Работаем мы полную 12-часовую смену, заступаем как в день, так и  в ночь, – поделился Виталий.

Гости из Германии, Польши, Швеции и США приехали на II Европейские игры в первый день работы безвизового режима для болельщиков.
Гости из Германии, Польши, Швеции и США приехали на II Европейские игры в первый день работы безвизового режима для болельщиков.

Вся процедура четко отработана. На оформление много времени не уходит, и это главное, ведь поток гостей ожидается большой.  Приятным бонусом для всех иностранцев, едущих на II Европейские игры, станет безвизовый режим, который распространяется на всех болельщиков.  Он, к слову будет действовать до 10 июля. 

На данный момент через пункты пропуска прошли порядка 20 иностранных фанатов. В пунктах пропуска «Берестовица» – 11, «Брузги» – 3, «Привалка» – 2, «Лесная-Рудавка» – 4.  Больше всего гостей из Германии, их 8, 4 – из Польши. Есть болельщики из Швеции, Финляндии и даже США.

#подготовка евроигры
Вероника Козловская
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В пункте пропуска «Брузги» одним из первых на мультиспортивное первенство ехал байкер из Германии. Пограничники встретили иностранного гостя вместе с...
 
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