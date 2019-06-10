Гости из Германии, Польши, Швеции и США приехали на II Европейские игры в первый день работы безвизового режима для болельщиков.

Источник материала: Вороновская газета





В пункте пропуска «Брузги» одним из первых на мультиспортивное первенство ехал байкер из Германии. Пограничники встретили иностранного гостя вместе с волонтерами.







– Приехал я не только на II Европейские игры. Вначале хочу посмотреть Гродно, насладиться туристическими красотами. Около 10 дней буду у вас здесь, а потом поеду в Минск болеть на II Европейских играх, – рассказал один из первых фанатов.

Все, кто прибывает на II Европейские игры, делают это по упрощенному алгоритму. О том, как будет работать пункт пропуска во время II Европейских игр и что изменилось на границе, рассказал начальник отделения пограничного контроля «Брузги» Гродненской пограничной группы Денис Грузд.





«Брузги», как и другие пункты пропуска, на всем протяжении границы с 10 июня начали прием иностранных болельщиков, которые едут на II Европейских игры. Пропускать аккредитованных лиц начали еще с 20 мая.









– Болельщики едут вне очереди. Для этого нужно показать билет, его номер зарегистрируют, и человек направляется дальше. Для иностранных гостей также организовали отдельный канал, который обозначен информационными стендами. В каждой смене вместе с сотрудниками пограничной группы работают волонтеры, их можно легко узнать по форме, – рассказал Денис Грузд.

Кстати, на пунктах пропуска теперь работают и волонтеры. Диана Шеститко учится на специальности «Таможенное дело». Когда узнала, что волонтеры будут работать и на границе, сразу загорелась этой идеей.





– Кроме английского я знаю польский и итальянский. Сегодня первый рабочий день и, конечно, он очень волнительный. Но когда встречали болельщика, волнение отступило, ведь мы должны быть профессионалами, – рассказала Диана.

Виталий Степанюк решил быть волонтером после организационного собрания в университете, там он узнал о направлениях работы волонтеров. Студент оставил заявку и прошел отбор.

– Был очень рад, что смогу стать частью такого масштабного спортивного события. Очень хотел бы встретить не только болельщиков, но и спортсменов, это была бы большая честь. Работаем мы полную 12-часовую смену, заступаем как в день, так и в ночь, – поделился Виталий.







Вся процедура четко отработана. На оформление много времени не уходит, и это главное, ведь поток гостей ожидается большой. Приятным бонусом для всех иностранцев, едущих на II Европейские игры, станет безвизовый режим, который распространяется на всех болельщиков. Он, к слову будет действовать до 10 июля.

На данный момент через пункты пропуска прошли порядка 20 иностранных фанатов. В пунктах пропуска «Берестовица» – 11, «Брузги» – 3, «Привалка» – 2, «Лесная-Рудавка» – 4. Больше всего гостей из Германии, их 8, 4 – из Польши. Есть болельщики из Швеции, Финляндии и даже США.

Вероника Козловская

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/