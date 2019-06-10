 ЦТ: полная готовность. Первый тест по белорусскому языку абитуриенты сдают 11 июня

Источник материала: Вороновская газета





В Комитете госконтроля области состоялось первое заседание областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. Возглавляет комиссию председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко.





В работе комиссии приняли участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.





– Особых нововведений в этом году нет, правила проведения централизованного тестирования действуют уже несколько лет, – подчеркнул Анатолий Дорожко. – А то, что немного поменялась методика оценки результатов ЦТ, так это направлено только на пользу абитуриенту. По прогнозам Республиканского института контроля знаний это позволит примерно на 20 процентных пунктов увеличить результаты тестов, более точно оценить знания абитуриентов и сопоставить с оценками, полученными в учреждениях среднего образования. Централизованное тестирование и в целом вступительная компания в нашей области уже не один год проходит на самом высоком уровне, и это отмечается государственной комиссией по подготовке и проведению ЦТ, Министерством образования. Уверен, на высоком уровне она пройдет и в этом году.







За ходом тестирования будут осуществлять контроль 422 педагога и 22 сотрудника КГК области и финансовой милиции УДФР. Комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний будут работать в каждом учреждении образования.

Основная задача – создать для всех абитуриентов равные и комфортные условия при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования. Алгоритм таких действий уже отработан годами. Второй момент, на который обратил внимание членов комиссии ее председатель: четкое, компетентное рассмотрение всех обращений абитуриентов и их родителей в соответствии с законодательством. Открыты «горячие линии» как на базе КГК республики и области, так и главного управления образования облисполкома. На сегодняшний день на «горячую линию» Комитета госконтроля поступило 15 обращений. Все они носили разъяснительный характер.





На заседании комиссии еще раз было обращено внимание на необходимость строгого соблюдения пропускного режима. Кстати, запасные выходы на время проведения ЦТ будут закрыты, однако возле каждого из них будет дежурить сотрудник учреждения образования с ключами, готовый в случае необходимости открыть дверь.

Участие в работе комиссии приняли ректоры гродненских вузов, которые рассказали о планах приема на нынешний год и отдельных нововведениях. Так, в Гродненском медицинском университете в этом году набор вырастет на 120 человек, всего же на учебу в вуз будет принято 670 студентов. На факультете иностранных учащихся в 2019 году 120 выпускников, а набор составит 250 человек, причем подавляющее большинство из них будут обучаться на английском языке.

Учитывая развитие в Беларуси IT-технологий и потребности в специалистах такого профиля, в ГрГУ имени Янки Купалы на физико-техническом факультете появится новая специальность «Компьютерная физика». Впервые будет осуществлен набор студентов для обучения на заочной сокращенной форме по специальности «Транспортная логистика» по направлению «Автомобильный транспорт» . Из нововведений также возможность при желании предоставить сертификат по китайскому языку при поступлении на специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций». А поступающие на филологический факультет по специальности «Романо-германская филология (немецкая)» смогут предоставить на выбор сертификат ЦТ по немецкому или английскому языкам. Возобновлен набор на специальности «История (археология)» и «Коммерческая деятельность». Об этом рассказала ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко.





В Гродненский аграрный университет по сельскохозяйственному профилю будет принято на учебу практически столько же студентов, как и в прошлом году. Не изменится и число обучающихся на бюджетной форме по экономическому и технологическому профилям, немного сокращается набор на платную форму обучения.

Об особенностях вступительной кампании в учреждения среднего и специального образования рассказал начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин. В частности, он отметил, что в 20 учебных заведениях области готовят специалистов по 53 специальностям. Вступительная кампания здесь стартует 20 июля и продлится на бюджетные места до 3 августа, на платные места – до 14 августа. Вырос прием на 220 человек: на медицинские специальности, дошкольного образования, туризма и гостеприимства и за счет открытия новой специальности «Тестирование программного обеспечения» на базе технологического колледжа ГрГУ имени Янки Купалы.

Как отметила начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации молодежи ГрГУ имени Янки Купалы Аксана Валюк, в этом году Министерство образования впервые разработало и утвердило план мероприятий по подготовке к ЦТ, за основу которого взят план Гродненской области и ГрГУ имени Янки Купалы как учреждения –координатора этой работы.





Регистрация на ЦТ проводилась в четырех пунктах в Гродно, Лиде и Волковыске. Для обеспечения мониторинга процесса в пунктах регистрации работали IP-камеры видеонаблюдения. Всего в Гродненской области для прохождения централизованного тестирования зарегистрировано 6 090 абитуриентов. Им предстоит выполнить 20 681 тест по 15 предметам. Впервые среди них те, кто будет сдавать тест по китайскому языку. Зарегистрировано 7 абитуриентов из числа иностранцев и граждан Беларуси, постоянно проживающих за границей. Среди абитуриентов молодой человек с нарушением слуха. Для него будет сделано исключение, он сможет пользоваться слуховым аппаратом до начала работы с тестом.

В области для проведения ЦТ будет задействовано 9 корпусов, 121 аудитория. Все аудитории оборудованы часами, мебелью, позволяющей комфортно рассадить абитуриентов. Сотрудники КГК области проинспектировали все пункты тестирования, провели обучающие семинары для педагогов.

Подводя итог заседания комиссии, Анатолий Дорожко еще раз подчеркнул, что усилия членов комиссии и всех заинтересованных органов должны быть направлены на то, чтобы централизованное тестирование прошло в спокойной, рабочей остановке.

Ирина АНИКЕВИЧ

Фото: Вадима ГОЛОТИКА https://grodnonews.by/