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Пострадала пассажирка. На М6 в Лидском районе, после столкновения с попуткой, бус ударился в бетонный отбойник
Источник материала: Lida.Info
Авария, в которой пострадал один человек, произошла на трассе М6 в пятницу, 7 июня.
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Пострадала пассажирка. На М6 в Лидском районе, после столкновения с попуткой, бус ударился в бетонный отбойник
Авария, в которой пострадал один человек, произошла на трассе М6 в пятницу, 7 июня. ДТП произошло около 10 утра недалеко от деревни Гостиловцы. Водитель УАЗа собирался...
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