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Пострадала пассажирка. На М6 в Лидском районе, после столкновения с попуткой, бус ударился в бетонный отбойник

10.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Пострадала пассажирка. На М6 в Лидском районе, после столкновения с попуткой, бус ударился в бетонный отбойник

Авария, в которой пострадал один человек, произошла на трассе М6 в пятницу, 7 июня.

 
 
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Авария, в которой пострадал один человек, произошла на трассе М6 в пятницу, 7 июня. ДТП произошло около 10 утра недалеко от деревни Гостиловцы. Водитель УАЗа собирался...
 
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