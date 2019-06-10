Лукашенко дали 5 лет на интеграцию с РФ?

Вопрос о выделении денег Минску , попросившему 650 млн долларов в виде кредита и еще 400 млн в качестве компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли, должен рассматриваться в увязке с дальнейшей интеграцией России и Беларуси, заявил глава Минфина Антон Силуанов.





Хотя формально Россия не ставит каких-либо условий для денежной помощи, подчеркнул он, в Москве не считают правильным просто так перечислять средства.





Reuters . «Наша позиция в том, что нам необходимо принимать комплексное решение, которое бы касалось видения нашей дальнейшей интеграции в части союзного договора, и тогда мы будем понимать и орбиту наших финансовых отношений», - цитирует Силуанова





Программа дальнейшей интеграции в рамках союзного договора, будет на 90% готова к 21 июня, после чего ее планируют направить на одобрение в правительства двух стран.





Документ, подготовленный межправительственной рабочей группой, которую с российской стороны возглавляет глава МЭР Максим Орешкин, а с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой, будет рассчитана на период до 2022-23 гг., рассказал Крутой в кулуарах ПМЭФ.









finanz.ru . «Обновленная программа углубления интеграции» будет включать в первую очередь экономические вопросы, а политический компонент, который, по словам Крутого, «так беспокоит широкую общественность, «сознательно отодвинут в сторону», пишет





Обсуждаются создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, рынка электроэнергии, а также а также промышленности и финансового рынка, сообщил Крутой.





«Вопросы энергетики, вопросы банковского сектора - они более сложные. Они сейчас обсуждаются в более сложном режиме, скажем так», - добавил он.





В рамках союзного договора Россия и Беларусь обсуждают возможность создания единой валюты, рассказал в свою очередь Орешкин.





«Этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать», - сказал Орешкин.





Но единая валюта не входит в компетенцию правительства, возразил Крутой. «Это вопрос центральных банков, - подчеркнул он. - ЦБ и в России, и в Беларуси независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президента».





По данным Bloomberg, в Кремле рассматривалась возможность заставить Белаоусь присоединиться к Россия с созданием нового государства, чтобы таким образом продлить вплоть до пожизненного пребывание у власти Владимира Путина, правление которого уже уступает лишь рекорду, установленному Иосифом Сталиным (31 год). Путин, как говорили источники агентства в Кремле, может возглавить новое государство, что позволит ему обойти конституционное ограничение на количество президентских сроков. Сам Путин пока такой сценарий публично отвергает.





«Нет и быть не может», - заявил он на пленарной сессии ПМЭФ 7 июня, отвечая на вопрос, возможно ли объединение с Беларусью к 2024 году ради продления его полномочий.