Деревообработке и металлургам доплачивают из бюджета, а доля ПВТ мизерная на фоне остальных

banki24.by По данным МНС, в январе—марте 2019 года все подконтрольные им плательщики перечислили в бюджет 5 944 млн BYN. Относительно 2018 года выплаты налоговикам увеличились на 12%, пишет





Отметим, что МНС дает информацию только по тем платежам, которые контролируют налоговики. Экспортные и импортные сборы и пошлины собирает Государственный таможенный комитет, неналоговые платежи (кроме таможенных пошлин) — Минфин. Также нужно иметь в виду, что МНС считает налоговые поступления на чистой основе — валовой сбор за минусом возврата и зачета налогов.





Наибольшие возвраты и зачеты из бюджета как правило имеют крупные экспортеры. Среди видов деятельности по сумме платежей выделяется обрабатывающая промышленность — 1 208 млн BYN.





В первом квартале 2019 года налоговые платежи предприятий обрабатывающей промышленности подскочили на 25,2%.





Если сравнить по размеру платежей отрасли обрабатывающей промышленности, то лидерами по уплаченным налогам являются производство напитков (315 млн BYN), производство табачных изделий (293 млн BYN) и нефтепереработка (273 млн BYN).









Интересно, что производители табачных изделий представлены всего 2 компаниями. Главным предприятием в данной отрасли выступает ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».





В последние годы ГТФ «Неман» показывает отличные финансовые результаты. Так, рентабельность продаж гродненских табачников в 2015 году составила 32,5%, в 2016-м — 35%, в 2017-м — 38,6%, а в 2018-м — 41,4%. Предприятие находится на 100% в республиканской собственности.





За пределами обрабатывающей промышленности есть еще несколько дойных коров бюджета. Это энергетика (354 млн BYN), строительство (366 млн BYN), оптовая торговля (770 млн BYN), ритейл (464 млн BYN), сухопутный и трубопроводный транспорт (млн BYN). Одновременно МНС отчитывается о таких отраслях, у которых налоговые платежи в бюджет отрицательны.





В первом квартале 2019 года к таким «неплательщикам» относились деревообработка (минус 30 млн BYN) и металлургия (минус 16 млн BYN). Возврат налоговых платежей предприятиям деревообработки и металлургии может быть связан с экспортом больших объемов продукции или с налоговыми льготами в связи с тяжелым положением предприятий.





По данным «Еврорадио», в 2018 году все 9 крупнейших госкомпаний деревообработки понесли чистые убытки, хотя за период модернизации в них было вложено до 4 млрд USD.





Главное предприятие металлургической промышленности в стране — жлобинский БМЗ. Недавно это предприятие потеряло генерального директора.





В первом квартале 2019 года металлурги имели убытки от реализации продукции.





В январе—марте отрицательные налоговые поступления имели резиденты свободных экономических зон (СЭЗ) — минус 3 млн BYN. У резидентов СЭЗ сумма уплаченных налогов оказалась меньше возвратов и зачетов по НДС и налогу на прибыль.





Особый случай представляют платежи резидентов Парка высоких технологий (ПВТ). За первый квартал 2019-го 458 резидентов ПВТ отдали налоговикам 66,7 млн BYN. В МНС подсчитали, что сумма платежей ПВТ составила лишь 1,09% от налогов всех плательщиков Беларуси.