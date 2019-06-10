В Британии официально завершился прием кандидатур на должность лидера Консервативной партии

Источник материала: Интерфакс

Прием кандидатур на пост главы Консервативной партии Великобритании официально завершился, передает в понедельник британская телерадиокорпорация BBC.

"Прием кандидатур закрыт", - сообщает телерадиокорпорация.

Список зарегистрированных кандидатов будет объявлен около 17:30 по местному времени (19:30 мск).

Всего на данный момент за руководство Консервативной партией пожелали соревноваться 11 политиков.

Наиболее вероятными кандидатами на должность лидера консерваторов, и, соответственно, премьер-министра СМИ считают бывшего главу МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом, а также министра окружающей среды Майкла Гоува.

BBC также напоминает, что после выдвижения кандидатов все 313 депутатов-консерваторов будут голосовать за предпочтительного кандидата 13, 18, 19 и 20 июня. Этот этап голосования закончится, когда останется лишь два кандидата.

Таким образом, нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Тереза Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.