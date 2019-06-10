В Бресте любовный треугольник разрешился поножовщиной

Источник материала: Интерфакс

Мужчина в Бресте перерезал горло своему "сопернику", к которому ушла его возлюбленная, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"Правоохранители установили, что пострадавший является неработающим жителем областного центра 1971 года рождения, который днем пришел к Б., чтобы забрать свою возлюбленную. Женщина сожительствовала с потерпевшим, однако решила уйти к другому. Выбор пал на Б. Этот поступок задел В., и он решил разобраться по-мужски. Житель города над Бугом, к слову, ранее судимый, приехал отвоевать свою любовь. Хозяин квартиры, услышав оскорбления в свой адрес, взял кухонный нож и вытолкнул непрошеного гостя на лестничную площадку, там, находясь под воздействием "коктейля" из выпитого ранее алкоголя и нецензурных слов визитера, мужчина ударил ножом в шею соперника", - говорится в сообщении ведомства.

В результате пострадавший находится в реанимации, его обидчик в ИВС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 14, части 1 статьи 139 УК Республики Беларусь.