ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что показала игровая компания Ubisoft на E3 2019

11.06.2019 00:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году французский издатель Ubisoft устроил настоящее игровой шоу, начав свою конференцию с живого оркестра, который играл все знаменитые музыкальные композиции из серии Assassin’s Creed. Со старта компания расположила к себе, после чего начала бомбардировать публику трейлерами своих новых игр. 42.TUT.BY выбрал самые яркие из них.


Watch Dogs Legion

Действие нового экшена про группу хакеров, борющуюся с правительством, развернется в Лондоне в недалеком будущем. Теперь у нас будет не один главный герой, а несколько. Если умер один, можно переключиться на следующего.

Новых героев можно рекрутировать среди жителей города. У каждого персонажа свой набор навыков и, соответственно, своя тактика. Можно даже играть за старушку, которая устраняет шокером полицейских. Игра выйдет 6 марта 2020 года.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Кооперативный экшен про оперативников, которые, скрываясь в тени, сражаются с террористической организацией на вымышленном острове, выйдет 4 октября 2019 года. Бета-тестирование стартует 5 сентября.

Tom Clancy’s Elite Squad

Мобильная тактика с героями разных игр Ubisoft, включая Сэма Фишера из Splinter Cell. Дата выхода неизвестна.

Rainbow Six Quarantine

Новая часть в знаменитой экшен-серии про спецназ. Только теперь это не мультиплеерный проект, а кооперативная игра на троих на технологическом базисе Rainbow Six Siege. Игрокам предстоит сражаться против призраков и иных потусторонних врагов.

Just Dance 2020

В новой версии танцевальной игры появится танец под трек Skibidi Little Big. Кажется, это победа и лучшая игра выставки (на самом деле нет).

Uplay Plus

Компания анонсировала свой подписочный сервис: стоимость 14,99 долларов в месяц, больше 100 игр на старте. Запуск в сентябре.

В 2020 году будет доступен на стриминговом сервисе Stadia от Google.

Roller Champions

Командный мультиплеерный экшен, который сочетает в себе американский футбол и катание на роликах по гоночной трассе. Демоверсия доступная уже сейчас. Ее можно скачать до 14 июня.

Gods and Monsters

Новый экшен от создателей Assassin’s Creed: Odyssey. Появится на прилавках 25 февраля 2020. О чем будет игра, пока неизвестно, и первый трейлер не вносит никакой ясности. Но проект интригует.

Ubisoft, как и другие компании, выступила на E3 2019 максимально безопасно. Громкие анонсы приберегла на следующий год под новое поколение консолей. Плохо ли это? Совсем нет, 2020-й будет легендарным. К тому же несколько игр из списка выше вам наверняка придутся по душе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трейлеры самых ярких игр от французского издателя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Гончаренко: Отец получил в Чернобыле самую серьезную степень облучения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика