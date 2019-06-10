Что показала игровая компания Ubisoft на E3 2019

Источник материала: Tut.by

В этом году французский издатель Ubisoft устроил настоящее игровой шоу, начав свою конференцию с живого оркестра, который играл все знаменитые музыкальные композиции из серии Assassin’s Creed. Со старта компания расположила к себе, после чего начала бомбардировать публику трейлерами своих новых игр. 42.TUT.BY выбрал самые яркие из них.





Watch Dogs Legion

Действие нового экшена про группу хакеров, борющуюся с правительством, развернется в Лондоне в недалеком будущем. Теперь у нас будет не один главный герой, а несколько. Если умер один, можно переключиться на следующего.

Новых героев можно рекрутировать среди жителей города. У каждого персонажа свой набор навыков и, соответственно, своя тактика. Можно даже играть за старушку, которая устраняет шокером полицейских. Игра выйдет 6 марта 2020 года.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Кооперативный экшен про оперативников, которые, скрываясь в тени, сражаются с террористической организацией на вымышленном острове, выйдет 4 октября 2019 года. Бета-тестирование стартует 5 сентября.

Tom Clancy’s Elite Squad

Мобильная тактика с героями разных игр Ubisoft, включая Сэма Фишера из Splinter Cell. Дата выхода неизвестна.

Rainbow Six Quarantine

Новая часть в знаменитой экшен-серии про спецназ. Только теперь это не мультиплеерный проект, а кооперативная игра на троих на технологическом базисе Rainbow Six Siege. Игрокам предстоит сражаться против призраков и иных потусторонних врагов.

Just Dance 2020

В новой версии танцевальной игры появится танец под трек Skibidi Little Big. Кажется, это победа и лучшая игра выставки (на самом деле нет).

Uplay Plus

Компания анонсировала свой подписочный сервис: стоимость 14,99 долларов в месяц, больше 100 игр на старте. Запуск в сентябре.

В 2020 году будет доступен на стриминговом сервисе Stadia от Google.

Roller Champions

Командный мультиплеерный экшен, который сочетает в себе американский футбол и катание на роликах по гоночной трассе. Демоверсия доступная уже сейчас. Ее можно скачать до 14 июня.

Gods and Monsters

Новый экшен от создателей Assassin’s Creed: Odyssey. Появится на прилавках 25 февраля 2020. О чем будет игра, пока неизвестно, и первый трейлер не вносит никакой ясности. Но проект интригует.

Ubisoft, как и другие компании, выступила на E3 2019 максимально безопасно. Громкие анонсы приберегла на следующий год под новое поколение консолей. Плохо ли это? Совсем нет, 2020-й будет легендарным. К тому же несколько игр из списка выше вам наверняка придутся по душе.