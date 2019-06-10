Урсынов – самый большой спальный район Варшавы, отмечает 24-е именины

Источник материала: Виртуальный Брест

Накануне кульминации Дня города Бреста 2019 интересно было узнать, как празднуют Дни города, в данном случае района, за Бугом. Оказия намечалась давно, так, как один из районов Варшавы - Урсынов, названный и связанный историческими корнями с усадьбой Немцевичей, сотрудничает с Брестом в рамках партнерских отношений и всегда в открытой форме приглашает брестчан на свои мероприятия. Так и в этот раз. Плакаты о том, что Урсынов отмечает 24-е именины крутились в сети давно и мы решились погостить у варшавян на празднике.





К слову сказать, Урсынов – самый большой спальный район Варшавы. Из 18 районов столицы, этот, по неофициальным данным размещает в данное время на своей территории около 350 тыс человек, часть из которых нелегальные и легальные украинские мигранты.

Праздник района или, как его называют «ежегодный семейный пикник», продолжался три дня. Людей было много, больше всего на вечерних концертах знаменитостей. Днем территории, отведенные для праздника, так же были заполнены людьми, но что радовало – отсутствие длинных очередей к бесплатным развлечениям и угощениям. Это было первым отличием от наших «масляниц», «фестиваля молока» и прочих белорусских празднований. Второе, что почти шокировало, - все бесплатно с бесконечным количеством конкурсов и призов, разнообразными ценными подарками и фейерверком гастрономии. В этой теме поляки всегда были молодцы.

Итак, что же мы видели: бесконечное количество шатров, расставленных вдоль парковых аллей на одной из рекреационных территорий Урсынова. За пол дня удалось обойти и попробовать не все, но было захватывающе интересно. Как такового официоза открытия и приветственных речей со сцены не было. Местных жителей и гостей района встречали заместители бургомистра по культуре, экономике и связям, раздавая приглашения и буклеты с программами и инновациями района. Входов было несколько, а точнее это была просто огромная открытая территория с холмом, на которую мы попали, ориентируясь из далека по надувным причудливым фигурам.

Какой-то молодой активный человек, в буквальном смысле слова затянул нас на территорию, где были выставлены шлемы виртуальной реальности и собрав несколько гостей, одев им шлемы, запустил одним виртуальный тур по району, другим путешествие во времени. Мне также досталось еще пройти невообразимые лабиринты, сочные по краскам и сюжету, после которых казалось, что за плечами все топают медведи, а с неба идет снег.





Молодой человек Якуб Берент оказался заместителем бургомистра и подсказал, где и что далее интересного увидеть, услышать и попробовать. Нам было интересно все. Большее количество шатров палаток были направлены на образовательно-информационную тематику. Вместе со спасателями МЧС мы учились реанимировать людей и правильно делать вызов в экстренные службы. Рядом полиция! учила бережному и уважительному отношению к домашним животным. Другой полицейский отдел рассаживал деток в патрульные машины, показывал различные приемы поиска преступников по современным программам, чеканил гостям отпечатки пальцев, наряжал желающих в шлемы, бронежилеты и предлагал сфоткаться на полицейских мотоциклах. Далее в нескольких местах были «працовни» приготовления живого коктейля, без затрат энергии. Люди выбирали себе фрукты, зелень и приправы и … усаживались на велосипед, крутить педали, которые приводили в движение закрепленные на велосипедах миксеры. Дети пищали от радости, когда видели, как их старанием зелень шпината превращается в жидкое зеленое месиво.

Радио «Золотые прибои» поставило небольшую сцену и зазывала петь караоке, увенчанное призами. Призы кругом были неплохие: соломенные шляпы, фликеры и освещение на велосипеды, книги, живые растения, сладости, фрукты, сумки, ручки, футболки и прочая рекламная продукция.

Мне удалось отстоять лидерство в нескольких конкурсах. Естественно – это естествознание. Также, лучше местных жителей, я отвечала на вопросы об истории Варшавы и достопримечательностей района, спасибо нашему Музею Усадьбе Немцевичей, о котором рядовые поляки мало что знают.

Мне честным трудом досталась модная необычной формы тканевая сумка с набором – светоотражающая жилетка, фликеры и кучей коровок- конфет.

В следующем секторе надо было показать навыки посадки и пересадки растений. Всем бесплатно раздавались цветные горшочки, землю на выбор домашние или грунтовые зеленые насаждения. В небольшой очереди за дармовыми плющами и бегониями никто не толкался. Было забавно наблюдать, что польские дети уже не имеют понятия, как выращивается помидор или огурец.

Отдельный участок был посвящен ликвидации безграмотности в отношении животного мира. В разных фильмах и экспозициях, природоведы показывали, объясняли, что нельзя птиц на водоемах кормить булкой и хлебом, показывали, что твориться потом в желудках у лебедей и как от соседства с людьми умирают птицы. Рассказывалось, как и зачем вдоль автострад ставить сетки от копытных животных, делать «зеленые коридоры» для лосей и жаб. Объяснялось всем и всякому, что в нынешнее время пернатым и лохматым не хватает воды и как организовать поилки.

Далее всех желающих учили разделять мусор и записывали на экскурсию на мусороперерабатывающий завод.

Детей с инструкторами обучали правилам движения на двух колесах по велодорожкам. Учили правильно падать с велика, уступать дорогу и пользоваться дорожными знаками. Всем желающим разрешалось погонять на большом сегвее, а также примерять себя в роли пользователя самоката «гуляйнога», которыми сейчас снабжена вся Варшава.

Неисчислимое количество конкурсов и викторин, где дети выигрывали призы, на мой взгляд больше даже радовало их бабушек и дедушек, по тому, как те вместе с детьми кричали, свистели, ползали в лабиринтах и рисовали конкурсные работы. Желающих примерят образ бабочки, кота или медведя, раскрашивали волонтеры- художники. Это выглядело юмористично, но мило.

Молодежь пела, каталась на лошадях, показывала мастерство скейта, дартса, стрельбы их лука и прочих развлекаловок, которые мотивируют молодых людей оторваться от телефона. Хотя, мобильные аппликации тоже представлялись в новотехнологичных отсеках праздника. Там был рассказ об инновациях, каких мне не доводилось видеть.

Простым языком, учили помогать людям в беде. Рядом же были поляны для интеграции пожилых людей: Клуб пожилого человека ( Kluboteka dojzalego Czlowieka), какие-то институции, организации. Для улучшения качества жизни пожилых людей раздавались скидочные талоны и пластиковые карточки на походы в магазины, театры и кино (зоопарк, музеи и транспорт пожилым людям от 70 лет в Варшаве вообще бесплатный). Рядом врачи измеряли уровень сахара в крови, дыхалку и давление, давали консультации (максимум по 2-3 человека в очереди). Также выдавали интересные мини медицинские карточки в пластиковой упаковке, чтобы вешать дома на холодильник. Карточки, которые надо было заполнить, историей болезни, восприимчивостью к лекарству и прочей информацией, что по меркам врачей скорой помощи, очень бы облегчило реанимацию потерявшего сознание одинокого человека, что в какой-то мере может спасти жизнь. Общественные организации представляли проекты, от презентации гербов Польши, до планов ультросовременной Варшавы. Мне понравилось, то, что в любой из рекреационных центров, бассейнов или тренажерных залов на первое занятие я могу прийти бесплатно и попробовать, подходит ли мне данный объект. Из представленных презентационных материалов мне пригодились: сложенные очень компактным способом, упакованные в специальные непромокаемые пакеты вело и пешеходные карты Варшавы и территории над Вислой; дождевики и фликеры; каталог-веер с экстренными телефонами и телефонами-адресами первой необходимости; соломенная шляпа и всяческие сладости от фирм-спонсоров.

Здесь хочется подчеркнуть еще раз отсутствие скопления людей и очереди, какие бывают у нас на праздниках, при угощении дармовыми продуктами и атракционами, также, по моим наблюдениям, никто не ссыпал подносы с «коровками» к себе в сумки и не набирал сувенирной продукции больше, чем количество людей. Видно все это доступно и такие акции для поляков обычны. Было примерно так: два ребенка – два фликера, шляпа папе, маме и малышам по «коровке». Это очень отличало их праздник от нашего, например, «Фестиваля молока».

Небольшая очередь наблюдалась только у книжной лавки, где за 1-2 зл ( 50 копеек-рубль) можно было приобрести практически новые книги от библиотечного сообщества Ursynoteka. И еще толпились у павильонов с бесплатными колбасками, живыми соками и мороженным. Раздавали не более двух рожков мягкого мороженного в одни руки, во второй раз в выдаче угощений отказывали.

В плане познавательности, развлечения и угощений-подарков, мероприятие превзошло все ожидания. Если бы и хотелось к чему-то прицепиться, а вот мы типа лучше умеем, не нашлось к чему. Может быть днем не хватало народных коллективов с национальным климатом в костюмах и песнях, гармошки, но там были «Золотые прибои» польского радио.

Вечером же выступали культовые коллективы Kękę, Poparzeni Kawą Trzy, The Dumplings, O.S.T.R. oraz Lady Pank.