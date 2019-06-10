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Хочется больше перспектив в профессии? МакДональдс в Бресте ищет менеджеров

11.06.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже в сентябре 2019 года в Бресте откроется ресторан МакДональдс, оснащенный самыми последними технологиями и разработками корпорации: электронными киосками для заказа, сервисом для обслуживания гостей за столиками, появится и МакДоставка, которая охватит значительную часть города. Это будет семейный ресторан с большой детской игровой площадкой, его можно будет назвать небольшим парком для семейного досуга! Особое внимание будет уделено чистоте, порядку и уюту.

Хочется больше перспектив в профессии? МакДональдс в Бресте ищет менеджеров

Конечно, для эффективной работы ресторана мировой корпорации требуются работники, для которых МакДональдс готов открыть значительные перспективы для развития и карьерного роста. И сегодня компания МакДональдс объявляет поиск амбициозных людей для работы в брестском ресторане на менеджерских позициях.

МакДональдс не ограничивает собственные пожелания о вашем профессиональном опыте теми или иными показателями. Важны люди, готовые быстро учиться и развиваться, в том числе, и благодаря предыдущему опыту. Каждый случай будет оцениваться индивидуально, хорошие шансы будут у наиболее целеустремлённых и нацеленных на развитие и рост кандидатов. Прошедшие отбор соискатели в любом случае будут получать необходимый опыт на первом этапе благодаря обучению за счёт компании. То есть, не вкладывая собственные деньги, можно за считанные месяцы вырасти в высококлассного специалиста, вполне конкурентоспособного на национальном и даже европейском уровнях!

Хочется больше перспектив в профессии? МакДональдс в Бресте ищет менеджеров

Данная полугодовая программа обучения позволит развить и усилить профессиональные качества менеджера, при этом большее количество отведенного времени работник проведёт в Минске под кураторством лучших специалистов своего дела, уже добившихся впечатляющих успехов в МакДональдс и готовых передать свой опыт.

Это великолепная возможность получить надёжного и стабильного работодателя, при этом нарастить свои профессиональные способности, научиться соответствовать самым высоким международным стандартам - а значит, в результате вырасти как специалист и качественно изменить свою жизнь.

Хочется больше перспектив в профессии? МакДональдс в Бресте ищет менеджеров

МакДональдс в Бресте всерьез и надолго! Сегодня перспективные специалисты работают там, где развиваются их навыки и способности. МакДональдс предлагает интересную работу, надежность, рост профессионализма, стабильность. Отобранных соискателей ждет карьера в Бресте, возможности для продвижения в Минске, обучение на самом высоком уровне, очень достойная и стабильная зарплата, а также мировые стандарты взаимоотношений в коллективе.

Хочется больше перспектив в профессии? МакДональдс в Бресте ищет менеджеров

Вы можете подать заявку на собеседование (резюме с контактами + сопроводительное письмо) на электронный адрес: HiringStores@by.mcd.com. Действуйте: все заявки будут внимательно рассмотрены!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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