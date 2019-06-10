Мужчина из Кобрина поехал в Ковель и пропал на Украине

Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал Хилько Игорь Алексеевич (10.08.1983 г.р.), проживающий в Кобринском р-не.





Мужчина из города Кобрина (Брестская обл., Республика Беларусь) направился в Украину. Известно, что 07.06.2019 в 01:30 на автобусе прибыл в г. Ковель (Украина), откуда ушел в неизвестном направлении и пропал .

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.