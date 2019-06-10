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За и против: делать ремонт самостоятельно или нанять специалистов?

11.06.2019 06:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

За и против: делать ремонт самостоятельно или нанять специалистов?
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В рамках проекта «За и Против» рассмотрим все только с точки зрения финансов. Не будем вспоминать все возможные виды ремонта, но только некоторые минимально обязательные. Стоимость стройматериалов будем считать одинаковой во всех случаях.

Потолок

Закон земного притяжения рекомендует ремонт «сверху-вниз», чтоб не загрязнять строительным мусором уже приведенные в порядок поверхности. Обязательный алгоритм здесь будет таким:

 
 
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Ремонт называют стихийным бедствием. Однако он вполне предсказуем. Попробуем подготовиться к нему, выяснить некоторые общие правила и ответить на один...
 
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