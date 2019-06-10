За и против: делать ремонт самостоятельно или нанять специалистов?

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В рамках проекта « За и Против » рассмотрим все только с точки зрения финансов. Не будем вспоминать все возможные виды ремонта, но только некоторые минимально обязательные. Стоимость стройматериалов будем считать одинаковой во всех случаях.

Потолок

Закон земного притяжения рекомендует ремонт «сверху-вниз», чтоб не загрязнять строительным мусором уже приведенные в порядок поверхности. Обязательный алгоритм здесь будет таким: