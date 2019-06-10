ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек

11.06.2019 01:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В Одессе в результате пожара в психбольнице погибли шесть человек, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Подразделениями ГСЧС спасены 19 человек, из них 4 человека умерли не приходя в сознание и 6 в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них 2 человека умерли. Всего погибло 6 человек, госпитализированы 4 человека", - сказано в сообщении на сайте ведомства в ночь на вторник.

Как сообщалось, 10 июня в 21.44 в Суворовском районе г.Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 кв. м.

Спасатели ликвидировали пожар в 23:19. Огонь тушили 57 спасателей, используя 12 ед. техники.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Одессе в результате пожара в психбольнице погибли шесть человек, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. "Подразделениями ГСЧС спасены 19...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Греции 7 июля пройдут досрочные парламентские выборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • саукони официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика