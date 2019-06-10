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Вертолет упал на крышу здания на Манхэттене, сообщается о погибшем
Источник материала: Интерфакс
Один человек погиб в понедельник в результате неудачной посадки вертолета на крышу Manhattan Midown Building - 54-этажного здания в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает со ссылкой на городскую спасательную службу американский телеканал CNN.
Телеканал отмечает, что речь идет о пилоте вертолета.
На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить.
Из здания проведена эвакуация.
На месте происшествия работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция.
По первоначальным данным, речь идет о неудачной посадке вертолета на площадку, расположенную на крыше Manhattan Motown Building в условиях плохой видимости при дожде.
Высокопоставленный представитель Федерального агентства авиации США в понедельник в беседе с журналистами исключил возможность того, что происшествие с вертолетом на Манхэттене могло иметь террористическую подоплеку.
По его словам, свидетельств этому нет.
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Один человек погиб в понедельник в результате неудачной посадки вертолета на крышу Manhattan Midown Building - 54-этажного здания в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает со...
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