Вертолет упал на крышу здания на Манхэттене, сообщается о погибшем

Источник материала: Интерфакс

Один человек погиб в понедельник в результате неудачной посадки вертолета на крышу Manhattan Midown Building - 54-этажного здания в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает со ссылкой на городскую спасательную службу американский телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что речь идет о пилоте вертолета.

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить.

Из здания проведена эвакуация.

На месте происшествия работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция.

По первоначальным данным, речь идет о неудачной посадке вертолета на площадку, расположенную на крыше Manhattan Motown Building в условиях плохой видимости при дожде.

Высокопоставленный представитель Федерального агентства авиации США в понедельник в беседе с журналистами исключил возможность того, что происшествие с вертолетом на Манхэттене могло иметь террористическую подоплеку.

По его словам, свидетельств этому нет.