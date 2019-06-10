В Беларуси намерены смягчить антинаркотическое законодательство

Источник материала: Интерфакс

Послабление в белорусском законодательстве по некоторым видам наркотических преступлений планируется рассмотреть в парламенте 13 июня, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.

"Входили представители гражданского общества, в том числе и "Матери 328", и родственники других осужденных, мы их не делили. Всех приглашали, они совместно участвовали в нашей работе. Участвовали в работе и представители международных организаций, ООН, ученые, правоохранители, эксперты. Т.е. мы всесторонне рассматривали этот вопрос (изменение законодательства – ИФ)", - заявил член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Василий Чекан.

Тенденция к снижению преступлений в этой сфере показала, что подходы к наказанию можно откорректировать. Ожидается, что нижний порог наказания будет снижен на два года. Для реализаторов будет предусмотрена ответственность не от 5, а от 3 до 8 лет лишения свободы. Для групп, должностных лиц и так называемых повторников - не от 8, а от 6 до 15 лет. Это позволит применять наказание индивидуально и дифференцированно.

Последний раз изменение в наркостатьи вносились пять лет назад, в 2014 году. Необходимость ужесточения наказания в этой сфере была продиктована складывающейся криминогенной ситуацией и отсутствием законодательных норм, которые позволяли бы адекватно на нее реагировать. Действенные и своевременные меры декрета № 6 позволили сбить волну наркоторговли и летальных случаев, особенно в среде подростков. Меры были направлены в первую очередь на защиту интересов детей и молодежи.