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В Беларуси намерены смягчить антинаркотическое законодательство

11.06.2019 01:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Послабление в белорусском законодательстве по некоторым видам наркотических преступлений  планируется рассмотреть в парламенте 13 июня, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.

"Входили представители гражданского общества, в том числе и "Матери 328", и родственники других осужденных, мы их не делили. Всех приглашали, они совместно участвовали в нашей работе. Участвовали в работе и представители международных организаций, ООН, ученые, правоохранители, эксперты. Т.е. мы всесторонне рассматривали этот вопрос (изменение законодательства – ИФ)", - заявил член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Василий Чекан.

Тенденция к снижению преступлений в этой сфере показала,  что подходы к наказанию можно откорректировать.  Ожидается, что нижний порог наказания  будет снижен на два года. Для реализаторов будет предусмотрена ответственность  не от 5, а от 3 до 8 лет лишения свободы.  Для групп, должностных лиц и так называемых повторников - не от 8, а от 6 до  15 лет.  Это позволит применять наказание индивидуально и  дифференцированно. 

Последний раз  изменение в наркостатьи  вносились пять лет назад, в 2014 году. Необходимость ужесточения наказания в этой сфере была продиктована  складывающейся криминогенной ситуацией  и отсутствием законодательных норм, которые позволяли бы адекватно на нее реагировать.  Действенные и своевременные меры декрета № 6 позволили сбить волну наркоторговли и летальных случаев, особенно в среде подростков.  Меры были направлены  в первую очередь  на защиту интересов детей и молодежи.

 
 
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Послабление в белорусском законодательстве по некоторым видам наркотических преступлений  планируется рассмотреть в парламенте 13 июня, сообщили в эфире...
 
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