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Минюст США согласился передать Конгрессу ключевые улики, собранные командой спецпрокурора Мюллера

11.06.2019 01:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство юстиции США дало согласие на то, чтобы передать в юридический комитет Палаты представителей Конгресса материалы с ключевыми уликами, добытыми командой спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках расследования дела о "российском вмешательстве", сообщает газета The New York Times.

"Эти документы позволят нам исполнить наши конституционные обязанности и определить, как нам реагировать на заявления, озвученные спецпрокурором в отношении президента (США - ИФ)", - цитирует газета выдержки из заявления главы юридического комитета Палаты представителей Джерольда Надлера.

Он отметил, что Минюст, как ожидается, начнет передачу материалов в Конгресс позднее в понедельник, и что все члены юридического комитета смогут ознакомиться с ними лично.

The New York Times отмечает, что подобное сотрудничество между Минюстом и Конгрессом может пролить свет на подозрения, что президент США Дональд Трамп ранее злоупотреблял властью и чинил препятствия расследованию Мюллера. В то же время администрация США ранее не давала доступ к этим материалам, что, уточняет газета, не позволяло Демократической партии вести расследование в отношении возможного злоупотребления Трампом своими полномочиями и препятствования правосудию.

При этом неясно, какой именно объем информации Минюст передаст в Конгресс, добавляет газета.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

 
 
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Министерство юстиции США дало согласие на то, чтобы передать в юридический комитет Палаты представителей Конгресса материалы с ключевыми уликами, добытыми...
 
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