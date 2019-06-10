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Финские пограничники приняли старинную русскую ладью за трехголового монстра - газета

11.06.2019 01:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Экипаж катера береговой охраны Финляндии принял очертания старинной русской ладьи за трехголового монстра, сообщает издание Ilta-Sanomat.

"Пограничный катер направился проверить неизвестное судно около острова Аспен. Из тумана на финских пограничников выплыла сначала одна голова дракона, а затем и две другие. Но затем стало понятно, что это носовая фигура старинной ладьи - трехголовый дракон", - говорится в сообщении.

Оказалось, что это копия старинной ладьи "Змей Горыныч", экипаж которой состоит из семи человек, они были одеты в костюмы эпохи викингов. Российская яхта (по классификации пограничной службы) направлялась через территориальные воды Финляндии и Швеции в сторону Норвегии.

Древнерусская ладья "Змей Горыныч" была построена в Самаре и вышла 5 мая из национального парка "Самарская лука". Планируется, что за время похода экипаж посетит порты Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и России.

 
 
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Экипаж катера береговой охраны Финляндии принял очертания старинной русской ладьи за трехголового монстра, сообщает издание Ilta-Sanomat. "Пограничный катер...
 
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