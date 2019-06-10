РФ настаивает на полном восстановлении своих прав в ПАСЕ - Лавров

Источник материала: Интерфакс

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье о необходимости полного восстановления прав российской делегации в Ассамблее и подтвердил заинтересованность Москвы в продолжении сотрудничества в рамках Совета Европы.

Телефонный разговор состоялся в понедельник в преддверии летней сессии Ассамблеи (24-28 июня с.г.), говорится в сообщении МИД РФ.

"Министр подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ в полном объеме и без изъятий, что соответствует духу и букве Устава Совета Европы и решений, принятых на сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 17 мая", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что "С.В.Лавров также высоко оценил вклад ответственных членов КМСЕ в разработку и принятие указанного решения".

"С российской стороны была подтверждена заинтересованность в продолжении многопрофильного сотрудничества в рамках Совета Европы, чьи юридические инструменты составляют основу общеевропейского правового пространства", - отмечается в сообщении.