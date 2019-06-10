Морщины, пигментация, рак. Рассказываем о 10 средствах, которые нужны, чтобы солнце не стало нашим врагом

Источник материала: Tut.by

Настало лето, а значит, нужно позаботиться о защите от солнечных лучей. Причем не только собирающимся в Египет или Турцию, но и тем, кто остается греться на родине. Почему так важно использовать крем с SPF даже в Беларуси, что такое UVA и UVB и чем отличаются физические фильтры от химических? В этих непростых вопросах разбираемся вместе с косметологом.

Зачем мне нужна защита от ультрафиолета?

Обделенные солнцем большую часть года, мы привыкли думать, что крем с SPF нужен разве что на пляже. Да и то не белорусском. Ведь «местное» солнце не греет так же сильно, как средиземноморское.

Что ж, если вы и правда так считаете, вот вам немного цифр. В июне индекс ультрафиолета на европейских курортах — например, в Италии и Греции — стоит на отметке 7−8 (при максимально возможных 11). В Беларуси — 6−7 в черте города. Это значит, что, не используя SPF, по дороге на работу и обратно вы подвергаете себя практически такому же облучению, как если бы гуляли без защиты по центру Рима в полдень.

Чем это чревато? Как минимум ожогами и проявлением нежелательной пигментации. Как максимум — фотостарением и развитием онкологических заболеваний кожи.

Какой бывает защита от солнца?

Распространены три типа защиты: SPF, PPD (PA) и комбинация этих двух факторов.

SPF защищает нас от UVB-лучей, которые становятся причиной ожогов, гиперпигментации и новообразований. По европейским стандартам, максимальное значение SPF может достигать 50+ (но никак не 100). И вопреки распространенному мнению это число показывает не время пребывания на солнце, а уровень защиты. То есть вне зависимости от того, выбрали вы SPF 20 или SPF 50, работать он будет 1−2 часа. Разница лишь в количестве ультрафиолета, который, несмотря на наличие SPF, достигнет вашей кожи.

PPD (или же PA) защищает от UVA-лучей. Эти лучи достигают земли в минимальном количестве. Однако они опаснее, чем UVB, поскольку способны проникать через стекло и одежду, повреждать ДНК и провоцировать агрессивные формы рака. На представленных у нас средствах UVA-протекторы чаще всего обозначаются пометкой PA с плюсами от одного до четырех. Чем больше плюсов, тем выше защита.

А что насчет витамина D и загара?

Как мы уже выяснили, ни один солнцезащитный крем не защищает от ультрафиолета на 100%. Так что даже если вы будете использовать на пляже SPF 50, загорать сможете. Просто медленно и безопасно.

Что касается витамина D — да, санскрины в какой-то степени замедляют его синтез. Но не останавливают! Кроме того, ученые вывели простую и понятную формулу того, как долго нужно пребывать на открытом солнце без защиты, чтобы восполнять дефицит этого элемента в организме. Возьмите на заметку: 15 минут, 2−3 раза в неделю, в промежутке с 11 до 15 часов, обязательно с открытыми конечностями.

Какая защита нужна мне?

Зависит от того, куда вы направляетесь: на работу, прогулку по городу или же на пляж.

В первую очередь стоит определиться с уровнем защиты. На каждый день в условиях города подойдет крем с SPF 20−30. Для пляжа — неважно, находится он в Беларуси или на Маврикии — выбирайте SPF 50 в комбинации c PA.

Теперь давайте разберемся с фильтрами. Они бывают двух видов: физические и химические.

Физические отражают солнечные лучи и по истечении времени перестают работать. Кремы с физическими фильтрами обладают плотной текстурой и имеют свойство «выбеливать» кожу.

Химические, напротив, обладают легкой текстурой, незаметны на коже и хорошо дружат с макияжем. Однако они поглощают ультрафиолет, поэтому спустя пару часов (а иногда и меньше) превращаются в реактивную бомбу: трансформируются в свободные радикалы, которые повреждают клетки кожи.

Выбирая крем, подумайте, сможете ли вы обновить слой через 1,5−2 часа. Да, повторять нанесение нужно вне зависимости от того, какие фильтры содержатся в средстве. Однако в случае с химическими фильтрами обновление критически важно. Подробное описание того, как те и другие фильтры обозначаются в составе, можно найти в Сети.

Конечно же, мы не могли оставить вас без конкретных примеров. И подобрали несколько средств для лица и для тела, доступных онлайн или в стационарных магазинах РБ, стоимостью до 35 рублей.

Для лица

Laboratorios BABE Hydro 24h Light SPF 20 для нормальной и комбинированной кожи





Eucerin Daily protection face lotion SPF 30 для всех типов кожи, включая чувствительную





The Ordinary Mineral UV Filters SPF 30 with antioxidants для всех типов кожи





The Skin House UV Protection Sunblock SPF 50+/PA+++ для всех типов кожи





Для тела

Ziaja SUN Солнцезащитный лосьон SPF 50+ (UVA+UVB)





Pharmaceris S Увлажняющий защитный крем широкого спектра SPF 50+ (UVA+UVB) — подходит для детей





Eveline Водостойкая солнцезащитная эмульсия SPF 40 (UVA+UVB) — подходит для детей





Не обошли стороной мы и тех, кто предпочитает приобретать средства премиум-сегмента. Вот несколько хороших солнцезащитных кремов стоимостью до 70 рублей для пляжного отдыха.

La Roche-Posay Anthelios XL Lotion SPF 50+ (UVA+UVB)





ISDIN Foroprotector HydrO2 Lotion SPF 50+ (UVA+UVB)





Avene Very high protection spray SPF 50+ (UVA+UVB)



