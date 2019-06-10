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«Неподходящий и оскорбительный наряд». Вьетнамскую модель оштрафовали за «голое» платье на красной дорожке

11.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модель, дизайнер, 29-летняя Нгок Трин стала одной из ярких звезд красной ковровой дорожки прошедшего Канского кинофестиваля. Фотографии девушки в откровенном черном наряде с глубоким вырезом на бедрах попали в подборки модных образов в глянцевых журналах во всем мире. Не обделили вниманием откровенное платье девушки и в родном Вьетнаме.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от The Mega Agency (@themegaagency) 20 Май 2019 в 1:11 PDT

Для выхода на дорожку перед премьерой фильма «Тайная жизнь» Терренса Малика модель выбрала откровенное «голое» платье. Платье с глубоким декольте, украшенное стразами, модель дополнила туфлями на высоком каблуке и массивными серьгами.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ngọc Trinh (@ngoctrinh89) 19 Май 2019 в 6:14 PDT

Издание PageSix, что голый наряд возмутил соотечественников девушки и вьетнамскую и китайскую прессу. Позже вьетнамский министр культуры, спорта и туризма Нгуен Нгок Тиен на заседании правительства сказал: «Ее наряд был неподходящим, оскорбительным и вызвал возмущение общественности». Он поручил провести расследование, чтобы выяснить не нарушает ли ее наряд закон об общественном порядке. По данным Page Six девушке выписали штраф, но его сумма не сообщается.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ngọc Trinh (@ngoctrinh89) 19 Май 2019 в 11:30 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ngọc Trinh (@ngoctrinh89) 19 Май 2019 в 6:54 PDT

Во Вьетнаме Нгок Трин известна не только модель, но и как популярный блогер и предпринимательница. На ее страницу в Инстаграме подписано 2,4 миллиона человек. В 2005 году ее признали самой фотогеничной моделью страны. Девушка владеет линией модной одежды и выпускает косметику по уходу за лицом.

 
 
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