«Неподходящий и оскорбительный наряд». Вьетнамскую модель оштрафовали за «голое» платье на красной дорожке

Источник материала: Tut.by

Модель, дизайнер, 29-летняя Нгок Трин стала одной из ярких звезд красной ковровой дорожки прошедшего Канского кинофестиваля. Фотографии девушки в откровенном черном наряде с глубоким вырезом на бедрах попали в подборки модных образов в глянцевых журналах во всем мире. Не обделили вниманием откровенное платье девушки и в родном Вьетнаме.

Для выхода на дорожку перед премьерой фильма «Тайная жизнь» Терренса Малика модель выбрала откровенное «голое» платье. Платье с глубоким декольте, украшенное стразами, модель дополнила туфлями на высоком каблуке и массивными серьгами.

Издание PageSix , что голый наряд возмутил соотечественников девушки и вьетнамскую и китайскую прессу. Позже вьетнамский министр культуры, спорта и туризма Нгуен Нгок Тиен на заседании правительства сказал: «Ее наряд был неподходящим, оскорбительным и вызвал возмущение общественности». Он поручил провести расследование, чтобы выяснить не нарушает ли ее наряд закон об общественном порядке. По данным Page Six девушке выписали штраф, но его сумма не сообщается.

Во Вьетнаме Нгок Трин известна не только модель, но и как популярный блогер и предпринимательница. На ее страницу в Инстаграме подписано 2,4 миллиона человек. В 2005 году ее признали самой фотогеничной моделью страны. Девушка владеет линией модной одежды и выпускает косметику по уходу за лицом.