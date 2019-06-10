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«Неподходящий и оскорбительный наряд». Вьетнамскую модель оштрафовали за «голое» платье на красной дорожке
Источник материала: Tut.by
Модель, дизайнер, 29-летняя Нгок Трин стала одной из ярких звезд красной ковровой дорожки прошедшего Канского кинофестиваля. Фотографии девушки в откровенном черном наряде с глубоким вырезом на бедрах попали в подборки модных образов в глянцевых журналах во всем мире. Не обделили вниманием откровенное платье девушки и в родном Вьетнаме.
Для выхода на дорожку перед премьерой фильма «Тайная жизнь» Терренса Малика модель выбрала откровенное «голое» платье. Платье с глубоким декольте, украшенное стразами, модель дополнила туфлями на высоком каблуке и массивными серьгами.
Во Вьетнаме Нгок Трин известна не только модель, но и как популярный блогер и предпринимательница. На ее страницу в Инстаграме подписано 2,4 миллиона человек. В 2005 году ее признали самой фотогеничной моделью страны. Девушка владеет линией модной одежды и выпускает косметику по уходу за лицом.
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«Неподходящий и оскорбительный наряд». Вьетнамскую модель оштрафовали за «голое» платье на красной дорожке
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