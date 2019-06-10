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Молния в США убила мчавшегося мотоциклиста

11.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В американском штате Флорида удар молнии убил мужчину, ехавшего на мотоцикле по шоссе, сообщает издание The Daytona Beach News-Journal.

Погибшему было 45 лет, он прибыл во Флориду из Северной Каролины. Как рассказал очевидец трагедии, молния ударила мотоциклиста прямо в шлем, что спровоцировало ДТП, из-за которого мужчина скончался.

Удар молнии оставил на шлеме темные отметки. А его сила был настолько велика, что проломила шлем в нескольких местах. Об этом свидетельствует фотография, которую опубликовала местная дорожная полиция.

По данным Национальной метеорологической службы, в США молнии убивают примерно 49 человек за год. Характерно, что больше всего людей гибнет именно во Флориде. Как информирует Newsweek, с 2008 по 2017 год от удара молнии в этом штате умерло 47 жителей.

 
 
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В американском штате Флорида удар молнии убил мужчину, ехавшего на мотоцикле по шоссе, сообщает издание The Daytona Beach News-Journal. Погибшему было 45 лет, он прибыл во Флориду...
 
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